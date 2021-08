Nicht angepasste Geschwindigkeit war laut einer Mitteilung der Polizei mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall am Montag kurz vor 9 Uhr auf der B 30. Ein 46 Jahre alter Tesla-Fahrer kam auf Höhe Bad Waldsee auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in einen Holzstapel. Der Fahrer blieb unverletzt, am Tesla entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.