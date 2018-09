In Haisterkirch wird am Wochenende gefeiert

Der Musikverein Haisterkirch veranstaltet am Samstag, 22. September, seinen jährlichen Comedy-Abend mit Drei-Gänge-Menü. Für die Unterhaltung der Gäste sorgt in diesem Jahr Johannes Warth. Die Karten für die Veranstaltung sind schon seit Wochen ausverkauft und die Musiker des Musikvereins freuen sich darauf, ihre Gäste in der herbstlich dekorierten Turn- und Festhalle zu begrüßen.

Die Kirchengemeinde Haisterkirch, die durch die Renovierungsarbeiten in der Pfarrkirche im Moment in anderen Räumen Gottesdienst halten muss, feiert dann am Sonntag um 9.15 Uhr den Erntedankgottesdienst in der Festhalle und so kommt die herbstliche Dekoration des Musikvereins nochmal zur Geltung. Der Festgottesdienst wird musikalisch gestaltet vom Kirchenchor. Die Gottesdienstbesucher sind eingeladen, Erntegaben um den Altar zu stellen. Das Gemeindefest, das in den vergangenen Jahren immer am Erntedankfest gefeiert wurde, wird bis zur Fertigstellung der Kirchenrenovation verschoben. Das Opfer beim Erntedankgottesdienst kommt der Finanzierung der Renovierungsarbeiten zugute.