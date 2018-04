In Gwigg wird der heilige Georg geehrt

Der heilige Georg ist bekannt als Schutzpatron von Pfadfindern, Bauern und Reitern. Er ist zudem der Schutzpatron der Pferde. Deshalb gibt es besonders in Süddeutschland und Österreich sogenannte Georgsritte, bei denen die Pferde gesegnet werden. Im April wird der Namenstag dieses Heiligen gefeiert.

Alle Kirchengemeinden mit Kapellen und Kirchen, die dem heiligen Georg geweiht sind, feiern dann ihr Patroziniumsfest. In Bergatreutes Teilort Gwigg steht eine denkmalgeschützte Kapelle, die eben diesem Heiligen geweiht ist. Ihm zu Ehren findet an diesem Wochenende, 21. und 22. April, das traditionelle Georgsfest mit dem Georgsritt statt.

Am Samstagabend ist die traditionelle „Georgshockete“ erstmals im Feststadel in der Nähe der Kapelle. Für musikalische Unterhaltung sorgen die „Katzenwäldele Musikanten“, für das leibliche Wohl die Sänger der „Klangwelt Bergatreute“. Am Sonntag wird dann um 9.30 Uhr der Georgsritt mit Pferdesegnung durchgeführt.17 Gruppen aus der nahen und weiteren Umgebung werden zu der Reiterprozession erwartet.

Erstmals wird der ehemalige Weingärtner Blutreiterpater Pirmin bei dieser Reiterprozession mitreiten. Für die Bergatreuter Blutreitergemeinschaft sei es eine Ehre, dass er vom Kloster Beuron eigens nach Bergatreute kommen wird, um bei der kleinen aber feinen Bittprozession dabei zu sein. Anschließend findet der festliche Feldgottesdienst mit Pfarrer Klaus Stegmaier bei der Kapelle statt, musikalisch umrahmt durch den Musikverein Bergatreute. Bei schlechtem Wetter wird der Gottesdienst in der Kapelle abgehalten werden.

Zu einem gelungenen Fest gehören der kirchliche Segen und festliche Musik, aber auch das leibliche Wohl. Der Musikverein Bergatreute gestaltet nicht nur den Festgottesdienst, sondern umrahmt auch den anschließenden Frühschoppen beim Feststadel. Die Blutfreitagsgemeinschaft und lädt zu diesem stimmungsvollen Wochenende ein.