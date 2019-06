In Gaisbeuren zeigte sich hochklassiger Tennissport

„Jetzt gönn ich mir was“, verkündete Sportwart Thomas Eisele vom TC Gaisbeuren nach der Siegerehrung. Die Vorbereitung für das bundesweit ausgeschriebene Leistungsklassenturnier im Rahmen der vom Hauptsponsor Hymer unterstützten Offenen Bad Waldseer Stadtmeisterschaften hätten ihm und seinem Team über Monate hinweg alles abverlangt, teilt der TC Gaisbeuren mit.

Die Vorsitzende vom TC Bad Waldsee, Jessica Tagliaferri und Sportwart Uli Hörmann vom TA SV Haisterkirch, hätten Thomas Eisele kräftig unterstützt. 74 Meldungen in allen ausgeschriebenen Klassen bedeuteten aber auch, dass der Haisterkircher Verein mit seinen Tennisplätzen einspringen musste, was das sehr gute Verhältnis der Bad Waldseer Tennisvereine untereinander unterstrichen habe.

Wetter spielte beim Turnier mit

Bis auf eine kurze Regenunterbrechung am Finaltag, spielte das Wetter laut TC Gaisbeuren mit. Die jeweils mehr als 100 Zuschauer hätten hochklassige und interessante Partien beobachten können. Herausragende Qualität habe dabei der spätere Finalist und Sieger der Herren A, Gaston-Arthuro Grimolizzi (LK 2) von der TA Sportfreunde Schwendi, gezeigt, der seinen Gegnern nicht den Hauch einer Chance ließ. Im Finale habe er seinen Club-Kollegen Johannes Baur (LK 10) in einem überzeugenden Match besiegt.

Für die Waldseer Zuschauer sei die Herren 40-Konkurrenz sehr interessant gewesen, standen sich doch im Finale Bernd Stärk (LK 11, SG Baienfurt Tennis 1976) und Jürgen Frick (LK 15, TA SV Haisterkirch) gegenüber. Frick hatte sich überraschend im Halbfinale gegen den an zwei gesetzten Markus Gotterbarm (LK 12, TC Schlier-Unterankenreute) durchgesetzt. Bernd Stärk habe eine starke Leistung gezeigt und mit 7:5 und 6:2 gewonnen. Die Damen A-Konkurrenz sei ebenfalls stark besetzt gewesen, mit der an Nummer eins gesetzten Maike Nägele (LK 1, TA Sportfreunde Schwendi) an der Spitze. Jessica Tagliaferri (LK 9) und Sonja Kohnle (LK 8) vom TC Bad Waldsee hätten trotz starkem Spiel keine Chance gehabt, und auch die an Nummer zwei gesetzte Nicole Recknagel (LK 8, TC Mochenwangen) habe im Finale gegen die junge Dame aus Schwendi deren herausragende Klasse anerkennen müssen.

Vorstand Franz-Daniel Pfaff vom TC Gaisbeuren hob im Anschluss an die Finalspiele die Turniervorbereitung von Thomas Eisele und die Zusammenarbeit der Waldseer Vereine hervor und bedankte sich bei den Helfern, die hinter der Theke arbeiteten, bei den Spielern, den Zuschauern und bei Oberschiedsrichter Wolfgang Tritschler. Dieser betonte in seiner kurzen Rede, wie wichtig ein fairer Umgang mit einander sei.

Bei der Siegerehrung hat es laut Verein viele freudige Gesichter gegeben, die ihre Geld- und Sachpreise von Thomas Eisele entgegennahmen. Stellvertretend für alle Spieler bedankte sich Herren-60-Sieger Roland Puk (TC Baindt) beim TC Gaisbeuren für die gast- und familienfreundliche Atmosphäre auf der Anlage. So seien drei anstrengende, aber zugleich schöne, Tage zu Ende gegangen. Alle würden sich nun auf die Stadtmeisterschaften 2020 bei TC Bad Waldsee freuen.