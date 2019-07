Der graue Blitzer an der B 30 in Gaisbeuren ist seit Freitag wieder im Einsatz. Schon mehrmals wurde das mobile Geschwindigkeitsmessgerät aufgestellt, dieses Mal wieder in Fahrtrichtung Ravensburg.

