In Gaisbeuren gibt’s künftig keine Tankstelle mehr an der B30

Was wird aus der seit längerer Zeit verwaisten Tankstelle samt Mini-Shop an der B 30 in Gaisbeuren? Diese Frage stellten sich mehrere SZ-Leser, nachdem die Millioneninvestition für eine neue Aral-Tankstelle in Enzisreute bekannt wurde. Wie berichtet, nimmt dort Anfang 2021 eine moderne Tank- und Rastanlage mit Shop, Bistro, Sanitäranlagen sowie Park- und Rastplätzen für Auto- und Lastwagenfahrer ihren Betrieb auf. Die dortige Shell-Tankstelle ist inzwischen abgerissen.

Was die Zukunft der seit längerer Zeit geschlossenen kleinen „Tanke“ in Gaisbeuren angeht, halten sich die neuen Grundstückseigentümer auf SZ-Anfrage aktuell noch bedeckt. Nur so viel: Eine Tankstelle werde es an diesem Standort in Zukunft keine mehr geben, aber es sei ein Projekt mit einer ebenfalls „öffentlichen Nutzung“ geplant, wie einer der beiden Investoren verrät. Sobald konkrete Planungen vorliegen, wollten sie diese der „Schwäbischen Zeitung“ vorstellen. Ortsvorsteher Achim Strobel bedauert, dass es in Waldsees südlichem Teilort künftig keine Tankstelle mehr geben soll, weil eine solche zur Infrastruktur einer Ortschaft – zumal an der B 30 – gehöre. „Das ist schade, aber an einem kleinen Standort wie diesem dürfte es ohne Shop, Bistro und Parkplätze heutzutage wirtschaftlich einfach sehr schwierig sein für eine Tankstelle.“ Tankmöglichkeiten direkt an der viel befahrenen Bundesstraße 30 zwischen Biberach und Bodensee gibt’s aktuell damit nur in Oberessendorf und Meckenbeuren.