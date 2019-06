Zur Einstimmung auf die Sommerzeit lädt der Förderverein Durlesbach-Bähnle Natur- und Jazzliebhaber am Sonntag, 16. Juni, ab 10 Uhr zu einem musikalischen Frühschoppen mit der Dixieband Gumpigbändler nach Durlesbach ein. Die Besucher können nebenbei auch bayerisch oder schwäbisch frühstücken. Der Eintritt ist frei.

In diesem Jahr gibt es laut Pressemitteilung auch wieder die Kombination aus Musik und Sport. Die Laufgruppe „TSV Reute-Runners“ veranstaltet für Läufer und Nordic Walker zum vierten Mal einen Genusslauf entlang der Schussen und durch den Wald rund um Durlesbach. Das Veranstaltungsmotto lautet „Erst laufen, dann Musik genießen“. Statt Zeitdruck ist bei dieser Veranstaltung ein Jogging-Tempo in der Gruppe angesagt.

Wahlweise sind auf den Waldwegen Strecken über rund 10, 15 und 21 Kilometer mit einer Verpflegungsstation ausgewiesen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Start ist um 10 Uhr am Eisenbahndenkmal in Durlesbach. Hier werden die Läufer anschließend mit Musik empfangen. Für Dusch- und Umkleidemöglichkeiten ist die Durlesbachhalle geöffnet. In Durlesbach sind ausreichend Parkmöglichkeiten vorhanden.

Das Lied von der Schwäbischen Eisenbahn hat den heute stillgelegten Bahnhof Durlesbach weit über die Grenzen Oberschwabens hinaus bekannt gemacht. Neben dem Gebäude erinnert jetzt nur noch ein Eisenbahndenkmal mit einer alten Dampflok, einem Tender und zwei Waggons an das berühmte Schwabenlied. Diese Anlage zu erhalten, hat sich der Förderverein „Durlesbach – Bähnle“ zum Ziel gesetzt. Der neu erstellte Bahnsteig und das Eisenbahndenkmal im Hintergrund bieten ideale Fotomotive und ist auch als Festplatz bestens geeignet.