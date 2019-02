In diesen VHS-Kursen sind noch Plätze frei

Die Volkshochschule Bad Waldsee präsentiert ein vielfältiges Angebot an unterschiedlichsten Veranstaltungen. Laut Ankündigung sind nur noch wenige Plätze frei.

Dazu gehört ein Training für die Realschulabschlussprüfung unter der Leitung von Stefanie Bochtler. Für Schüler die, bei Begriffen wie Parabeln, Trigonometrie, Pyramide oder Zinsrechnung nur Bahnhof Bahnhof verstehen ist dieser Kurs laut Ankündigung genau das Richtige. Bochtler wiederholt in diesem Kurs alle Themen, die man für die Realschulabschlussprüfung braucht, und bearbeitet die Prüfungsaufgaben der letzten Jahre. Zusätzlich werden Fragen zum Prüfungsablauf gemeinsam geklärt. Der Kurs findet neun Mal statt, immer am Freitag von 14.30 16 Uhr im Raum 2 der VHS. Start ist am 15. Februar. Die Kosten betragen 63 Euro.

Ein Jobcoaching für bietet Juliane Schneider an. Der Kurs richtet sich an Jugendliche von 15 bis 20 Jahren, die kurz vor dem Schulabschluss und somit vor der Entscheidung stehen, welchen Beruf oder welches Studium sie machen wollen. In dem Kurs möchte Schneider laut Ankündigung zeigen, wie junge Erwachsene ihre Talente, Stärken und Fähigkeiten finden können, um den Weg zu ihrem persönlichen Traumjob zu finden. Der Kurs findet am Samstag, 16. Februar, von 10 bis 15 Uhr im Raum 2 der VHS statt und kostet 28 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Der Kurs Indian Balance von Helene Lichius bietet ein Kräftigungs- und Wahrnehmungstraining aus der indianischen Heilgymnastik für alle Altersgruppen und Konditionstypen. Interessierte können am Samstag, 16. Februar von 14 bis 15.30 Uhr in den Gymnastikraum der VHS kommen. Die Kosten betragen 10 Euro. Mitgebracht werden sollen bequeme Kleidung und etwas zu trinken.

Wie repariert man einen tropfenden Wasserhahn? Diese und andere Fragen rund um das Thema Reperaturen im Haushalt werden im Kurs von Lisa Vandea beantwortet. Die benötigten Werkzeuge und Maschinen werden zur Verfügung gestellt. Anschließend können alle Reparaturen unter Anleitung selbstständig im Kurs ausprobiert werden. Die Materialkosten von 10 Euro werden direkt im Unterricht abgerechnet. Der Kurs findet am Sonntag, 17. Februar, von 10 bis 17 Uhr im Pfaffenstüble im Klosterhof 3 statt und kostet 58 Euro. Um eine Anmeldung wird gebeten.

Der Kurs „Unsere Sinne sind unsere Wurzeln“ von Marcus Frank richtet sich laut Ankündigung an all diejenigen, welche sich wieder mehr bewegen und wohlfühlen wollen. Dabei sollen die Teilnehmer lernen, ihre sieben Sinne wieder neu zu entdecken. Treffpunkt ist der Eingang am Frei- und Strandbad Bad Waldsee. Der Kurs findet sechs Mal am Montag von 9 bis 10.30 Uhr statt. Am 18. Februar geht´s los. Die Kosten betragen 47 Euro.

Ins Mercedes-Benz-Museum Stuttgart geht es am Samstag, 23. Februar. Treffpunkt ist der Bahnhof Aulendorf. Die Fahrt kostet 55 Euro und geht von 9.45 bis 19.55 Uhr. Der letzter Abmeldetag ist Donnerstag, der 14. Februar. Unter dem Motto „Meilensteine und ihre Geschichte“ erleben laut Ankündigung die Mitfahrer eine faszinierenden Zeitreise durch die Welt der Automobilgeschichte. In der Gebühr ist Bahnfahrt, Eintritt und Führung enthalten. Die Leitung hat Bernd Friedrich

Eine weitere Studienfahrt geht nach Berlin unter Leitung von Beate Scheffold. Vom 7. Mai bis 11. Mai erwartet die Teilnehmer laut Ankündigung ein umfassendes Programm durch die Kultur, Geschichte und Politik Berlins. Die Anmeldung ist bis 8. März möglich. Die Kosten betragen 540 Euro.