In der Waldsee-Therme gilt noch der Sommertarif

Noch bis Freitag, 31. August, gilt der Sauna-Sommer-Tarif in der Waldsee-Therme. Wie die Städtischen Rehakliniken Bad Waldsee mitteilten, müssen die Besucher nur vier Stunden bezahlen, um den ganzen Tag Sauna, Therme und Liegewiese zu genießen. Geöffnet ist täglich bis 22 Uhr.

Die monatliche Eventsauna gibt es außerdem jeden dritten Samstag im Monat von 11 bis 22 Uhr. Laut Pressemitteilung stellen die Saunameister ein Menü mit passenden Sauna-Aufgüssen und kleinen typischen Landesleckereien zusammen, gespickt mit Überraschungen. So startet am 18. August die „Weltreise“ im Waldseer Moorheilbad und Kneippkurort. Dabei sollen die örtlichen Heilmittel die Saunagänger für ihre Reise stärken. Am Samstag, 15. September, führt die „Weltreise“ die Besucher dann nach England und im Oktober zum Indian Summer in die USA.