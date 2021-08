In der Suppenküche wird nicht nur Suppe gekocht!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Hier wird nicht nur Suppe gekocht. Die vielfältigen Angebote der „Suppenküche Bad Waldsee“ überzeugten die Freundinnen des Inner Wheel Clubs Ravensburg, dass hier eine Spende des Frauen-Service-Clubs sehr sinnvoll ist. Im Tafelladen Solisatt gibt es für Bedürftige Lebensmittel, in der Suppenküche kann man von Montag bis Freitag ein Essen für 2 Euro erhalten, Familien bekommen 20 Euro Zuschuss für eine Jahreskarte für das Strand- und Freibad, im Klosterhof-Lädele gibt es Spiele, Haushaltswaren, Deko-Artikel und Handarbeiten. Dazu stehen für eine seelische Betreuung Helferinnen und Helfer bereit. Und in besonderen Notlagen wird auch kurzfristig finanziell ausgeholfen.

35 Frauen und Männer leisten hier ehrenamtliche Arbeit. Die Berechtigung für alle Angebote wird durch das Sozialamt Bad Waldsee per Bescheinigung ausgestellt.