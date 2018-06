In der „Smile-Klasse“ lernen Kinder ohne Zeitdruck

Seit diesem Schuljahr werden in der „Smile-Klasse“ der Döchtbühlschule Grundschüler gemeinsam unterrichtet mit Kindern, die mehr Unterstützung benötigen und deshalb die „Diagnoseklasse“ der Förderschule besuchen würden. In einem kleinen Klassenverband von 13 Schülern werden die Mädchen und Jungen nach Abschluss ihrer Kindergartenzeit von zwei Lehrkräften in gemächlichem Tempo an den Unterrichtsstoff der Grundschule herangeführt. Schulleitung und Eltern sind nach den ersten vier Monaten zufrieden mit dem pädagogischen Ergebnis und hoffen auf eine Weiterführung von „Smile“.

Es ist wuselig im Klassenzimmer der „Smile-Klasse“, das von außen erkennbar ist am lächelnden „Smiley“-Gesicht. Gerade ist der morgendliche Stuhlkreis zu Ende und Klassenlehrerin Carina Souard-Deiber verteilt die Aufgaben der kommenden Schulstunde. „Jeder geht bitte an seinen Platz und beginnt mit der Arbeit“, ermuntert die Pädagogin ihre Schüler und sie legen ohne Murren los. Aufgabenstellung: Flächen sorgfältig ausmalen mit Konzentration und möglichst eigenständig.

„Wir arbeiten bewusst langsam und koordiniert, um alle mitzunehmen und gemeinsam zum Ziel zu kommen“, sagt Souard-Deiber. Der Name der Klasse „Smile“ wird nicht mit „Lächeln“ übersetzt, wie man das vom gleichnamigen englischen Wort kennt. Es ist ein Kunstwort des Schulbetriebs – zusammengesetzt aus den Anfangsbuchstaben von: „Schulstart: Miteinander lernen“.

Mit Hilfe dieser Mini-Klasse soll die in der Bildungslandschaft viel diskutierte Inklusion – also das unkomplizierte Miteinander von Schülern mit und ohne speziellen Förderbedarf, beziehungsweise mit oder ohne (Lern-)Behinderung – auch am Waldseer Bildungszentrum vorangebracht werden. Bislang besuchten Kinder, die im Hinblick auf ihr Alter und ihre Reife noch nicht regulär eingeschult werden konnten, die „Juniorklasse“ der Grundschule; hier wurden sie vorbereitet auf die spätere Klasse 1. Das Pendant dazu an der Förderschule nannte sich „Diagnoseklasse“.

Im September 2013 wurden diese beiden Klassen nun erstmals zusammengeführt in die „Smile-Klasse“. Und die Erfahrungen der ersten vier Monate sind vielversprechend. Davon überzeugt sind nicht nur Grundschullehrerin Carina Souard-Deiber (41) und Förderschullehrerin Verena Gelder (28), die hier sehr engagiert als Tandem unterrichten und sich deshalb gut absprechen müssen.

Mütter stellen Entwicklung fest

Auch die Rektoren Günter Aßfalg und Josef Forderer sowie zwei betroffene Mütter äußern sich im SZ-Gespräch sehr positiv: „Ich bin begeistert von dieser Klasse, weil sich mein Kind schon nach wenigen Wochen so gut entwickelt hat, dass ich jetzt sehr zuversichtlich bin“, freut sich Lisa Müller (Name von der Redaktion geändert). Marina Maier (ebenfalls Name geändert) ergänzt: „Mein Sohn ist viel selbständiger geworden und erledigt jetzt anstehende Aufgaben daheim so, wie ich es noch vor kurzem nicht für möglich gehalten hätte.“

Diese erfreuliche Entwicklung schreiben die beiden Frauen dem pädagogischen Bemühen der Lehrerinnen zu, die die „Smile“-Kinder aufgrund des langsamen Lerntempos „dort abholen können, wo sie sind“ (Souard-Deiber). „Bei uns gibt nicht der Lehrplan den Stoff vor. Die Kinder dürfen ohne Zeitdruck Neues lernen und erlangen so die notwendigen Voraussetzungen und das Selbstbewusstsein, das sie in Klasse 1 benötigen“ (Gelder). „Wir hoffen deshalb auch für andere Familien, dass dieses Inklusionsprojekt nicht am Geld scheitert“, so die Mütter in Übereinstimmung mit den Lehrkräften und Schulleitern.

Eine solche Förder- und Vorbereitungsklasse ist nämlich teurer, weil die beteiligten Schulen für den Unterricht mit gerade einmal 13 Schülern verschiedener Nationen zwei Lehrkräfte abstellen müssen mit entsprechendem Stundendeputat. „Aber die Rückmeldungen sind allesamt positiv – sowohl was die sprachliche Entwicklung der Schüler als auch ihre soziale und emotionale Kompetenz angeht, so dass ich davon ausgehe, es wird die Smile-Klasse weiterhin geben. Vorausgesetzt natürlich, wir bekommen auch künftig die zusätzlichen Lehrerstunden“, unterstreicht Josef Forderer, Rektor der Förderschule.

Sein Amtskollege Günter Aßfalg von der benachbarten Döchtbühlgrundschule sieht das genauso und hält die Arbeit des „Lehrer-Tandems“ in der neuen „Smile-Klasse“ für „anspruchsvoll und wertvoll, die im Sinne unserer Schüler weiterhin angeboten werden sollte“. Aßfalg und Forderer setzen deshalb ihre Hoffnungen auf eine Gesprächsrunde mit dem Schulamt Markdorf, das für 27. Januar angesetzt ist und bei dem es um die Bewilligung der benötigten Lehrerstunden für diese Spezialklasse geht. „Nur so kann diese vollkommen implantiert werden in unseren Schulbetrieb, wie sich dies alle Beteiligten wünschen“, so Aßfalg dazu.

Die Anmeldungen für Erstklässler im Schuljahr 2014/15 an der Waldseer Döchtbühlschule werden am 17. und 18. März entgegengenommen. Alle Eltern, die sich für die neue „Smile-Klasse“ interessieren, können sich telefonisch in der Grundschule unter 07524/97669100, oder in der Förderschule unter 07524/97669300 informieren.