In der Schultasche wird´s knallbunt

Nur noch wenige Tage bis zum Beginn des neuen Schuljahres: Die meisten Eltern und Schüler haben sich bereits mit allem Nötigen eingedeckt. Schulranzen, Hefte, Stifte brauchen alle. Für die Erstklässler muss natürlich noch ein Schulranzen sein – und die Füllung für die Schultüte. Einen eindeutigen Trend gibt es bei der Schultütenfüllung in diesem Jahr nicht, erzählt Sylvia Spies, Inhaberin von Spielwaren Mayerhofer. „Die Jungs bekommen mehr Dinosaurier, die Mädchen mehr Sachen mit Pferden“, erzählt Spies. Zudem fallen die Geschenke unterschiedlich groß aus: „Manche Geschenke passen gar nicht mehr in die Schultüte und werden extra geschenkt“, so Spies.

Neben einer Schultüte braucht jeder Erstklässler noch einen Schulranzen. Da stehen bei den Kleinen Sicherheit und eine körpergerechte Form im Vordergrund. Ist die gefunden, setzen sich oft die Kleinen bei der Farbwahl durch. Besonders beliebt: Motive wie Schmetterlinge, Pferde oder Autos. Trends aus anderen Städten, wie zum Beispiel Trolleys, konnten sich in Bad Waldsee bisher nicht durchsetzen. „Wir haben so viel Straßenpflaster und Treppen auf den Schulwegen, das wäre nicht sinnvoll“, erklärt Julia Oelschlegel, Juniorchefin von MGM Lederwaren in Bad Waldsee. Bei ihr im Geschäft gibt es weniger Rucksäcke für die ganz jungen Schüler, hier beginnt das Angebot etwa bei Schülern der dritten Klasse. Und da ist der Trend eindeutig: Knallig müssen die Farben sein. Tiefes Royalblau, leuchtendes Rot, sattes Grün. Gerne auch gemustert und kariert. Viele Eltern decken ihre Kinder erst kurz vor knapp ein: „Wir bemerken einen deutlichen Anstieg zum Ende der Ferien“, bestätigt auch Oelschlegel.

Knallbunt sind auch die Farben der Stifte, die die Schüler am liebsten für ihre Aufsätze kaufen. Die Tinte bleibt beim Füller zwar klassisch blau, aber außen wird´s schon mal giftgrün. „Füller sind zwar immer noch gefragt, aber Tintenroller zum Ausradieren sind der wirkliche Renner“, weiß Jutta von Ledebur, die die Schreibwarenabteilung in der Waldseer Buchhandlung und Papeterie Schagemann betreut. Viele Lehrer würden allerdings diese Stifte ablehnen, weil sie sehen möchten, welche Fehler die Schüler machen. Auch exotische Lehrerwünsche erlebt die Verkäuferin immer wieder: „Es gibt einen Lehrer, der auf Pinselgröße drei besteht. Diese Größe existiert aber gar nicht. Mit zwei oder vier kann ich zwar dienen, aber erklären Sie das mal Eltern, auf deren Liste eben die drei steht“, erklärt von Ledebur.

Viele Lehrer würden Schulhefte auch gerne in Papierumschläge eingebunden sehen – der Umwelt zuliebe. Doch von Ledebur führt nur Umschläge aus Plastik. „Lehrer könnten höchstens eine Sammelbestellung machen“, empfiehlt sie. Und für Bücher hat sie auch die passende Lösung parat: Denn die geschäftseigene Einschweißmaschine macht lästiges Luftblasenausdrücken zu Hause überflüssig.