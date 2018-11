In der Schulmensa gibt es einige Neuerungen

Die Preise in der Mensa des Bad Waldseer Schulzentrum sollen angehoben werden, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. Grund dafür sei die Preissteigerungsrate der vergangenen Jahre in Höhe von drei Prozent jährlich für Nahrungsmittel (Quelle: Statistisches Bundesamt) sowie die tariflichen Personalkostensteigerungen.

In Abstimmung mit dem Caterer Dornahof Integrationsbetriebe ist eine Preisanpassung für den „kleinen Teller“ (Menü 4/Pasta-Linie) und den „Grundschulteller+“ (Menü 1 bis 3) notwendig, heißt es in der Mitteilung. Beide Produkte werden um 30 Cent erhöht, sodass zukünftig ein „kleiner Teller“ 2,80 Euro und ein „Grundschulteller+“ 3,50 Euro kosten wird. Zu beiden Produkten können sich die Kinder weiterhin einen Salat zusammenstellen. Der Menü-Preis inklusive Salat und Wasser vom Wasserspender soll unverändert bei 3,90 Euro bleiben. Aufgrund der vielen Speisereste wird ab November bei beiden Grundschulspeisen die ausgegebene Menge der Beilagen reduziert und der Nachschlag (bislang 50 Cent) dafür kostenfrei angeboten.

Die Stadt Bad Waldsee hat im Jahr 2009 am Schulzentrum die Mensa eröffnet. Seit dieser Zeit können die Schüler kostengünstig ein Mittagsmenü erhalten und die weiteren Angebote nutzen. Die Preise der täglich vier Menü-Angebote, die ohne Vorbestellung gekauft werden können, werden seit 2012 das erste Mal erhöht.

Das Verwaltungsprogramm der Mensakarten soll mittelfristig eine aktualisiert werden. Die Funktionalität für die Kunden soll ausgebaut und verbessert werden. Folgende Zwischenlösungen/Angebote (vor einer vollständigen Systemumstellung) werden ab 1. November umgesetzt:

Aufladung der Mensa-Card mittels Online-Ticket bei Reservix (Aufladungsbeträge wählbar von 40, 30 und 20 Euro – jeweils mit fünf Prozent Systemgebühr). Infos: www.ksm-bad-waldsee.reservix.de/events. Aufladung der Mensa-Card an der Aufladestation im Eingang der Mensa mit Banknoten 5, 10 oder 20 Euro (Achtung: ab 1. November ist Münzzahlung mehr möglich). In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass für Verwaltungsleistungen wie Neukartenausstellung, Sperrung und Freigabe von Karten, Kundendatenänderungen und so weiter derzeit keinerlei Gebühren erhoben werden.

Außerdem werden in der Mensa ein kostenfreier Verleih von Spielen, Spielgeräten kostenfreie Bewegungsangebote (Zirkus, Fußball und weiteres) regelmäßige Bastelangebote Mediothek (Schülerfiliale der Stadtbücherei Bad Waldsee) mit Büchern, Zeitschriften, PC-Arbeitsplätzen, CD-Verleih Future-Fun-Parc (Spielplatz) für Schüler ab Klasse 5 angeboten.