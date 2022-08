In der Innenstadt finden sich bei Hitze einige schattige Plätzchen

Die Hitze treibt es in diesem Sommer auf die Spitze. Zwar gibt es draußen im Wald, an Seen und Bächen genügend kühle Plätze, um den erhitzten Körper an schweißtreibenden Tagen etwas herunterzukühlen. Aber auch in der Waldseer Innenstadt finden sich zahlreiche schattige Ecken, die Bürgern und Gästen den Aufenthalt bei Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius halbwegs erträglich machen.

Die SZ hat sich an einigen umgeschaut und umgehört:

Auf der Hochstatt

„Dieser schöne Sitzplatz unter dem großen Baum ist prima an solchen Tagen, da kann man es super gut aushalten“, sagen Vera und Timoth Fetscher aus Kanzach, die mit ihrem Nachwuchs von Aulendorf nach Bad Waldsee geradelt sind und sich auf der Hochstatt ein Eis zur Erfrischung gönnen – im Schatten.

„Auch dieses rote Band durch die Stadt ist klasse, weil es gut zu begehen ist – das haben wir sonst noch nirgends gesehen“, so der Familienvater, der die Hitze dieses Nachmittags locker wegsteckt und die Auszeit mit Frau und Kind genießt.

Das Projekt „Altstadt für alle“ scheint tatsächlich auch für die Hitzewellen dieses Sommers vorgesorgt zu haben. Im Zuge der städtebaulichen Umgestaltung sind mehrere neue „Plätzchen“ unter kühlenden Bäumen entstanden und werden meist gut frequentiert.

Am Stadtsee

„Die hohen Temperaturen sind schon anstrengend derzeit, aber nach unseren Therapien gehen wir an den Uferweg, wo schon der Blick auf's Wasser abkühlt und dann setzen wir uns hier auf diese Bank“, berichten die Rehapatientinnen Anja und Ingrid. Sie haben sich mit voll gefüllten Wasserflaschen ebenfalls auf einer neuen Sitzbank an der Ulrich-Kuderer-Straße niedergelassen – im Schatten mit Seeblick.

Ein weiteres kühles Plätzchen findet sich ein paar Meter beim Bootsverleih mit der kleinen Eisdiele. Auf dem Stadtsee spürt man nämlich selbst an Hitzetagen noch ein leichtes Windchen und Karin Preiß hält kleinere Sonnenschirme bereit, die sie ihrer Kundschaft an superheißen Nachmittagen mitgibt in die Tretboote.

Damit ist die Besatzung vor Sonnenbrand geschützt und Sommerspaß ist auf oder im Wasser ohnehin garantiert. Die Familie sieht jedenfalls ganz entspannt aus, die da gerade wieder an Land geht und sich auf eine Eiswaffel freut.

Auch die Freibadwiese und die benachbarte Kastanienallee hinter dem Stadtsee reihen sich ein in die Aufzählung kühler Plätzchen in der Bäderstadt. Wer hier vorbeiradelt oder zum Schwimmen geht, der fühlt sich selbst bei Temperaturen von bis zu 35 Grad pudelwohl, weil die hohen Bäume den heißen Planeten etwas abbremsen.

In der Altstadt

Fast schon herbstlich im Vergleich zu einem Spaziergang durch die gepflasterte Altstadt, wo es im Hinblick auf den Klimawandel in Zukunft gerne noch weitere Bäume, moderne Brunnen und familienfreundliche Wasserläufe geben darf.

Die geschlossenen Hausfronten der Innenstadt garantieren den vielen Cafés und Gaststätten – je nach Sonnenlauf – aber immerhin einen Streifen Schatten. Und so ist es nicht verwunderlich, dass selbst bei flirrender Hitze Sitzplätze besetzt sind und die Gäste ihre kühlen Getränke genießen.

„Also hier lässt es sich gut aushalten, jedenfalls besser als am Wohnmobilstellplatz mit wenig Schatten – deshalb stehen wir derzeit frei auf einem Parkplatz am Waldrand“, berichtet Theo Schuster aus Paderborn, dem Bad Waldsee dennoch „sehr gefällt, vor allem die schönen kleinen Geschäfte hier“.

Am Spital

Auf der Suche nach Schatten können Waldsees Bürger und Gäste theoretisch auch kurz Halt machen unter den Rathaus-Arkaden. Hier ist es zwar kühl, aber langweilig. Und deshalb geht’s gleich weiter an die Wassertretstelle beim Spital. Hier herrschte in den vergangenen Wochen hitzebedingt Hochbetrieb und die kleine Anlage kam manchmal an ihre Grenzen.

„Einfach klasse, mitten in einer Stadt einen solchen Platz mit erfrischendem Wasser zu haben und immer Leute zu treffen, die sich gerne unterhalten“, sagt Feriengast „Peter aus der Nähe von Stuttgart“, der seinen Nachnamen für sich behalten möchte.

In der Kirche

Letzte Station auf unserer „Schatten-Suchtour“ in der Stadt ist St. Peter, wo man vielleicht fröstelt? Weit gefehlt, wie das Thermometer von Pfarrer Thomas Bucher beweist, das er eigens zum „Nachmessen für die SZ“ mitgebracht hat an diesem schwülheißen Tag.

24 Grad warm ist es nämlich selbst in der Pfarrkirche, das hätte man nicht unbedingt erwartet. Vielleicht sollte der Mesner diese sommerliche Temperatur jetzt einfach „einfrieren“ und im Winter wieder „auftauen“.

Die Diözese empfiehlt aufgrund der Energiekrise nämlich maximal 13 Grad in katholischen Kirchen. Aber das ist ein ganz anderes Thema, dem sich die SZ zuwenden wird, wenn die Temperaturen im Herbst und Winter wieder gesunken sind.