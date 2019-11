Leicht verletzt ist die 36-jährige Fahrerin eines Wagens des deutschen Automobilbauers Volkswagen geworden, die am heutigen Dienstag gegen 6 Uhr auf einer Straße im Weiler Magenhaus unterwegs war. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam sie infolge von Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und in einen Zaun fuhr. Die 36-Jährige wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden an dem Wagen schätzen die Beamten auf 2000 Euro. Der Pkw musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden, heißt es abschließend.