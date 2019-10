In der Fachschule für Hauswirtschaft in Bad Waldsee startet am Montag, 4. November, eine Weiterbildung, die die Teilnehmer auf den Berufsabschluss der Meisterin beziehungsweise des Meisters der Hauswirtschaft vorbereitet. Der Unterricht für den zweijährigen Lehrgang findet laut Pressemitteilung des Landratsamts immer montags und dienstags statt.