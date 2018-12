In Bad Waldsee werden Hilfsfristen meist eingehalten

In Notfällen sollen Rettungskräfte schnell vor Ort sein. Die gesetzliche Hilfsfrist liegt bei 15 Minuten. Ob diese Zeit immer eingehalten wird? Ein Kooperationsprojekt der Schwäbischen Zeitung mit dem Südwestrundfunk (SWR) hat sich genau dieser Thematik angenommen und liefert interessante Fakten – auch detailliert über die Einsatzzeiten in Bad Waldsee und Aulendorf.

„Wir sind sehr zufrieden, wir halten die Hilfsfrist ohne Probleme ein“, berichtet Maximilian Wirth, Leiter der DRK-Rettungswache in Bad Waldsee. Sein positives Fazit wird von der Statistik bestätigt, die vom SWR erhoben und der „Schwäbischen Zeitung“ zur Verfügung gestellt wurde. So war der Rettungswagen im Jahr 2016 in 95,4 Prozent der Fälle innerhalb der gesetzlich vorgegebenen 15 Minuten vor Ort. Im vergangenen Jahr wurde die Zeit ebenfalls in rund 95 Prozent der insgesamt 1114 Einsätze eingehalten. „Dieses gute Niveau wollen wir halten“, sagt Wirth. So weit, so gut. Allerdings gibt es Herausforderungen.

Zwei Rettungsfahrzeuge hat das DRK Bad Waldsee im Einsatz – einen Rettungswagen und ein Mehrzweckfahrzeug, das auch für Verlegungen vorgesehen ist. Tagsüber sind beide Wagen im Einsatz, nachts eins. Ein Problem stellt für den Rettungsdienst die Zentralisierung der Krankenhäuser dar, wie es Wirth nennt: „Kleinere Krankenhäuser spezialisieren sich immer mehr. Man kann nicht mehr alle Patienten in jedes Krankenhaus bringen.“ Bad Waldseer mit Herzinfarkt werden also nicht ins Krankenhaus Bad Waldsee sondern nach Ravensburg gefahren, weil es dort die entsprechende medizinische Ausrüstung gibt. So einen Einsatz beziffert Wirth mit insgesamt eineinhalb Stunden. „In dieser Zeit sind wir nicht da, da sind wir auf Unterstützung angewiesen“, betont der Experte und nennt unter anderem die Rettungswache in Bad Wurzach sowie die Malteser-Wache in Aulendorf. „Sie können schnell hier sein und entlasten uns“, würdigt Wirth die umliegende Hilfe.

In den vergangenen Jahren haben außerdem die Bagatelleinsätze zugenommen. „Da rufen Leute den Notruf an, die seit drei Tagen einen Schnupfen haben – anstatt zum Arzt zu gehen“, wundert sich Wirth über die Einstellung so mancher „Patienten“. Auch in Zeiten, in denen der Hausarzt seine Praxis geschlossen hat, werde häufig der Notruf gewählt. Dabei sollte der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116117 angerufen werden. „Aber das wissen viele gar nicht“, weiß Wirth aus Erfahrung. Gelegentlich würden auch ältere Menschen den Notruf wählen, weil sie keine Verwandtschaft in der Gegend haben und einfach mit jemanden reden wollten.

Die üblichen Volkskrankheiten, wie Bluthochdruck oder Schlagfall, seien der häufigste Grund, warum die Retter ausrücken müssen, berichtet der Leiter der DRK-Rettungswache. Rund 40 Retter sind in Bad Waldsee für die Notfallversorgung zuständig – darunter Teilzeitkräfte, geringfügige Beschäftigte, Ehrenamtliche und FSJler. Die Personalplanung hat es also in sich. „Uns fehlen jungen Leute“, betont Wirth. Erschwert habe die Situation zudem die Ausbildung zum Notfallsanitäter, die drei Jahre dauert. „Das war früher anders geregelt, da konnte man nach eineinhalb Jahren helfen“, skizziert Wirth eine für die Retter hinderliche Entwicklung und wirbt um Neuzugänge. Sei es als Azubi beim DRK Bodensee-Oberschwaben, als FSJler oder als Praktikant.

Neben der gesetzlichen Hilfsfrist gibt es auch eine medizinisch wünschenswerte Hilfsfrist, die eine Maximalzeit von zehn Minuten ausgibt. „Da liegt die Messlatte dann aber sehr hoch. In Bad Waldsee selbst ist das noch zu schaffen, aber in den Randbezirken stelle ich mir das schwierig vor“, sagt Wirth dazu.

Frist gilt nicht für die Feuerwehr

Wie Kreisbrandmeister Oliver Surbeck im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt, ist die sogenannte Eintreffzeit für Feuerwehren in Landeshinweisen geregelt. „Dies sind zunächst Planungskenngrößen für richtige Positionierung von Feuerwehrhäusern und die Stationierung von Feuerwehrfahrzeugen. Die Eintreffzeit, sprich die Zeitdifferenz zwischen Alarmierung und Eintreffen des ersten Löschgruppenfahrzeuges, beträgt in Baden-Württemberg grundsätzlich zehn Minuten“, berichtet Surbeck. Dadurch, dass im Landkreis Ravensburg ausschließliche ehrenamtliche Feuerwehrangehörige im Einsatz sind, sei dies eine ganz besondere Anforderung. Denn der Gesetzgeber unterscheide im Feuerwehrwesen nicht, ob es sich um eine Berufsfeuerwehr oder um eine ehrenamtliche Feuerwehr handelt.

„Durch 110 Feuerwehrstandorte im Landkreis und eine durchschnittliche Ausrückezeit von knapp vier Minuten mit dem ersten Löschgruppenfahrzeug kann der vorgenannte Zeitansatz im Landkreis Ravensburg gut bis sehr gut eingehalten werden. Ein großer Respekt und Anerkennung gilt hierbei sicherlich unseren rund 2500 ehrenamtlichen Einsatzkräften bei den Feuerwehren des Landkreises, die dieses ermöglichen“, erklärt Surbeck. (gem)