In Bad Waldsee steigt die Vorfreude auf eine „normale“ Fasnet 2023

Die Waldseer Narren blicken vorfreudig und dankbar auf die bevorstehende Fasnet. Das ist beim SZ-Gespräch mit Zunftmeister Roland Haag und Zunftsprecher Sven Hillebrecht deutlich geworden. Eine Vorausschau auf die fünfte Jahreszeit in der Narrenhochburg Waldsee.

Das Fieber steigt wieder. Doch dieses Mal ist daran kein Corona und keine Influenza Schuld. Nein, das Fasnetsfieber legt sich langsam, aber sicher über die Große Kreisstadt. Für Virologe Christian Drosten ist die Pandemie überwunden. Die Normalität ist im Alltag so gut wie zurückgekehrt.

Und unter diesen Vorzeichen ist die Vorfreude auf eine ausgelassene, „normale“ Vor-Corona-Fasnet bei Haag und Hillebrecht groß. „Eine neue Fasnet ist wie ein neues Leben“, sagt der Zunftmeister, lächelt und ergänzt: „Die Vorfreude, etwas Neues zu erleben, ist riesig. Wir freuen uns darauf, die Fasnet zelebrieren und leben zu können.“

Endlich kann es wieder närrisch werden

Gleichwohl haben die zehrenden Corona-Jahre den Fasnetsverantwortlichen Demut gelehrt. „Ich werde jeden Moment genießen und das Miteinander noch mehr wertschätzen“, erklärt Hillebrecht. Er war mit der Waldseer Narrentruhe maßgeblich daran beteiligt, die Waldseer Fasnet im Herzen auch über die Pandemie hinweg zu bewahren.

„Und nun wird die Fasnet im Herzen auf die Gass getragen“, so Hillebrecht. Die Vorfreude auf die gemeinsamen Momente und die Lebensfreude ist beiden deutlich anzumerken. „Es ist das Miteinander, das Menschliche, das wir am meisten vermisst haben. Jetzt gibt es wieder Begegnungen – man keinen einen in den Arm oder auf den Arm nehmen“, sagt Haag schelmisch und ist dankbar für alles Närrische, das da kommen wird.

Herrschte im vergangenen Jahr noch 3G vor, so könnte es im übertragenen Sinne für Bad Waldsee nun also 3D bedeuten: mit Demut, Dankbarkeit und Dauerglück in Richtung Fasnet 2023. Schließlich kann die Live-Fasnet ihren Teil dazu beitragen, den Menschen etwas Leid und Lethargie zu nehmen.

Umso mehr dürften die Waldseer die diesjährigen Neuheiten interessieren. Zunächst wäre da eine neue Spielstätte. Nachdem in der Stadthalle bekanntlich Geflüchtete untergebracht sind, verlagert die Zunft ihre Bälle ins Haus am Stadtsee. „Dafür sind wir sehr dankbar. Es gibt Zünfte, die können keinen Ball ausrichten. Wir haben eine Ausweichmöglichkeit“, berichtet Hillebrecht.

Die Neuheiten der Waldseer Fasnet 2023

Insbesondere der Zunftball dürfte eine der größten Veranstaltungen sein, die das Haus je gesehen hat. Auf gleich zwei Ebenen feiern die Narren. Einerseits im Erdgeschoss samt Saal. „Dort wird extra eine Bühne vor die Bühne gebaut, wo das Zunftgeschehen stattfinden wird“, zeigt Hillebrecht die Individualität der Narren auf.

Zu späterer Stunde weicht diese Extra-Bühne dann der Tanzfläche. Eine Band spielt auf. Im Tagungssaal im ersten Stock legen außerdem DJs auf – das ist der Ersatz für die Schwemme-Party.

„Vielen Dank und Lob an die Stadt, die uns bei allem sehr unterstützt hat“, hebt Zunftmeister Haag die unkomplizierte Zusammenarbeit hervor. Sämtliche Veranstaltungen werden im Haus am Stadtsee abgehalten, darunter Gschellabstauben und Hauptversammlung. Einzig der Kinderball bleibt im katholischen Gemeindehaus beheimatet.

Eine weitere Neuheit: Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren können sich nun eine Maske bei der Zunft ausleihen, um bei den Auswärtssprüngen und den Waldseer Umzügen mitzuspringen. Und dafür werben Haag und Hillebrecht besonders. Schließlich wollen sie den Jugendlichen das Fasnetsglück nahebringen.

„Die Jugend ist ein wichtiges Thema für uns. Das ist unsere Zukunft. Gut wäre nur, wenn sie vorab bei der Maskenbelehrung dabei wären“, so Haag. Auch bei der Hauptversammlung am 6. Januar wird die Jugend Thema sein. „Kinder in der dritten oder vierten Klasse haben noch gar keine richtige Fasnet erlebt“, ruft Haag in Erinnerung.

Gestiegene Preise auch bei der Fasnet

Nicht zuletzt wird die Waldseer Narrennacht am Mittwoch vor der Hauptfasnet wieder durchgeführt. In den Waldseer Gaststätten treten dann närrische Gruppen auf und sorgen für Lokalkolorit.

Ein Wermutstropfen gibt es allerdings. Auch bei der Waldseer Fasnet werden die gestiegenen Preise spürbar sein. Nicht nur die Zunft muss für die Hallennutzung und Security tiefer in die Tasche greifen, auch die Narren selbst spüren die Feierei im Geldbeutel – sei es bei der Busfahrt oder am Getränkestand.

„Das geht uns leider allen so“, erklärt Haag. So müsste vielleicht auf das letzte Getränk verzichtet werden. „Ich kenne aber auch Narren, die auf die Fasnet hin sparen“, so Haag. Zudem müsse man sich bewusst machen, was man für das Geld bekommt. Eine Karte für den Zunftball biete beispielsweise „eine Nacht lang ein Erlebnis mit Live-Musik und Programm“.

Derzeit sind die Narren „noch etwas verhalten“ mit ihren Ticketkäufen für die Veranstaltungen. „Die leichte Handbremse ist noch spürbar“, erklärt Hillebrecht. Es sei allerdings auch noch früh im Jahr und die Lust an der Fasnet werde mit dem Gschellabstauben erst so richtig geweckt. „Wir sind vorsichtig optimistisch, dass, wenn es losgeht, die Leute dann auch kommen.“ Schließlich hat auch der 11.11 auf der Hochstatt gezeigt, dass die Fasnet in Waldsee von vielen Waldseern sehnlichst vermisst wurde.

Viele Herausforderungen gemeistert

Die Vorzeichen auf die bevorstehende fünfte Jahreszeit stehen also gut. Während sich andere Zünfte, wie beispielsweise Weingarten, mit der Organisation von Busfahrten auseinandersetzen müssen, weil schlichtweg Fahrer fehlen, haben die Waldseer auch diese Herausforderung längst gemeistert. „Wir haben mit der Firma Omnibus Müller ein Unternehmen, das uns da komplett unterstützt“, berichtet Haag.

Ein Zukunftsthema dürfte die aktive Mitarbeit der Mitglieder werden. Noch sind viele Mitglieder bereit, sich ehrenamtlich einzubringen. „Das wird in Zukunft wahrscheinlich noch mehr nötig werden“, hofft Hillebrecht auf die bekannte Leidenschaft der Waldseer und deren aktives Engagement.

Nun freuen sich Haag und Hillebrecht aber erst einmal auf das närrische Treiben und insbesondere auf den Gumpigen, also die Waldseer Hausfasnet. Das gemeinsame und ausgelassene Singen, Texte aufsagen, Lachen und Feiern hat in den vergangenen Fasnetsaisons doch sehr gefehlt.