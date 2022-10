In Bad Waldsee stehen die Spezialitätenwochen an

Auch in diesem Jahr steht wieder ein Gewinnspiel für die Gäste an. Weitere Informationen HIER .

Zu den bereits 39. Internationalen Spezialitätenwochen laden die Waldseer Wirte vom 5. bis 20. November in Bad Waldsee und Umgebung ein. Insgesamt zehn Restaurants beteiligen sich in diesem Jahr daran.

Zehn Reiseziele mit ausgewählten Köstlichkeiten aus ganz unterschiedlichen Regionen haben die Köche ausgewählt, teilen die Wirte in einer Pressemeldung mit. Die kulinarische Reise reiche in diesem Jahr von Österreich über Kalabrien, weiter nach Spanien und den Orient, über den Atlantik nach Mexiko und bis nach Brasilien.

Zum 39. Mal werden die länderspezifischen Spezialitäten nun schon angeboten. Nicht dabei ist in diesem Jahr Familie Spieß.

Bekanntlich haben Rudi und Susanne Spieß ihren Restaurantbetrieb zur Versteigerungshalle nach 36 Jahren eingestellt. Dafür gibt es bei zehn weiteren Köchen überraschende Speisen.

Von „Black Menü“ bis „1001 Nacht“

Ein „Black Menü“ erwartet die Gäste im Restaurant Scala am Stadsee. Im Hotel Landgasthof Kreuz in Mattenhaus stehen mexikanische und brasilianische Spezialitäten auf der Speisekarten. Das Motto „Toro-Tapas-Vino tinto ...so schmeckt Spanien“ wird im Hotel Gasthaus Adler in Gaisbeuren ausgegeben.

„Amerikanische Traum kulinarisch im Baum“ geht im Hotel-Restaurant Grüner Baum in Erfüllung. „Kulinarische Träume aus 1001 Nacht“ gibt es im Balkanrestaurant zur Flasche. Kaffee-Spezialitäten und „Feines zum Naschen aus aller Welt“ finden die Gäste im Restaurant Caravano im Erwin-Hymer-Museum.

Im Restaurant im Hofgut im Fürstlichen Golf-Resort wird „Omas Küche 3.0“ angekündigt. Laut Pressemitteilung verbergen sich dahinter alte Rezepte mit neuen Inspirationen. „Stephans österreichische Schmankerlküche“ kann im Gasthof zum Kreuz bei der Kirche bestellt werden.

„Von Kopf bis Schwanz – Ein Rind mal ganz“, steht im Gasthaus zum Hirschen auf der Spezialitäten-Speisenkarte. Und in der Osteria La Piazzetta kann die Küche Kalabriens verkostet werden.