In Bad Waldsee stehen 2019 große Investitionen an

Die Bad Waldseer Stadtverwaltung hat dem Gemeinderat am Montagabend den Haushaltsplan für das Jahr 2019 vorgelegt. Daraus geht hervor, dass in der Kurstadt Investitionen in Höhe von insgesamt 13,9 Millionen Euro anstehen – unter anderem wurde Geld für Bildung, Wohnbau, Verkehr und zusätzliches Personal eingeplant.

Wie in den vergangenen Jahren auch, machte Bürgermeister Roland Weinschenk bei der ersten Grobvorstellung des 450 Seiten starken Entwurfs zunächst darauf aufmerksam, dass weder Kreditaufnahmen noch Steuererhöhungen notwendig sind. „Bildung und Betreuung sind uns wieder ein wichtiges Anliegen und so haben wir 1,2 Millionen Euro am Schulzentrum eingeplant“, sagte Weinschenk in der Gemeinderatssitzung und ergänzte, dass dieser Betrag exklusive der Sanierung der Mensa-Halle zu verstehen ist. Wie aus dem Plan hervorgeht, müssen für die Beseitigung des Wasserschadens „aufgrund neuer Berechnung“ zusätzliche 70 000 Euro kalkuliert werden. Bekanntlich hatte die Stadt bereits eine Million Euro für die Sanierung der Mensa-Halle eingeplant.

Einen Schwerpunkt setzt die Stadt im Jahr 2019 außerdem beim Kauf von Grundstücken. Um der Nachfrage nach Gewerbe- und Wohnbauflächen nachzukommen, wurden 1,5 Millionen Euro im Plan veranschlagt, betonte Weinschenk. Des weiteren werden für die Erschließung des neuen Gewerbegebiets Taläcker in Gaisbeuren zwei Millionen Euro eingeplant. Das Baugebiet Hungerberg in Michelwinnaden wird mit 200 000 Euro aufgeführt, das Baugebiet Pfändle mit 600 000 Euro.

Im Haushaltsplan finden sich weitere Großbeträge wieder: So schlägt die Umgestaltung der ehemaligen Fischteiche mit 2,5 Millionen Euro zu Buche und für die Arbeiten am ehemaligen Finanzamtsgebäude, wo die neue Zentralverwaltung entstehen soll, sind 1,8 Millionen Euro berücksichtigt. Die Urbach-Renaturierung ist mit knapp 460 000 Euro angegeben. „Auch der Breitbandausbau bleibt ein wichtiges Projekt. Dafür sind 500 000 Euro eingeplant“, so Weinschenk.

In Sportstätten investiert die Stadt im kommenden Jahr ebenfalls. Wie Weinschenk aufzählte, ist die Sanierung der Laufbahn auf dem Sportplatz in Haisterkirch (40 000 Euro), Vorarbeiten für einen Kunstrasenplatz (50 000 Euro) und die Sanierung des Sportplatzes in Bad Waldsee (33 000 Euro) im Haushalt zu finden.

Beim Verkehrswesen hob der Bürgermeister zwei Projekte gesondert hervor. Einerseits eine E-Tankstelle an der Therme (20 000 Euro), andererseits weitere Parkplätze am Bahnhof, für die 320 000 Euro im Haushalt eingestellt wurden. Darüber hinaus solle 2019 ein Konzept für den Öffentlichen Personennahverkehr erarbeitet werden. Die Erneuerung der Gastronomie im Freibad wird wohl 350 000 Euro teuer.

Neueinstellungen vorgesehen

„Im Stellenplan ergeben sich Stellenerhöhungen aufgrund erhöhter Anforderungen“, erklärte das Stadtoberhaupt. Insgesamt 3,55 Vollzeitkräfte mit einem Volumen von 210 000 Euro sollen eingestellt werden. Darunter befindet sich die neue Stelle eines Landschaftsarchitekten im Fachbereich Bau sowie Verstärkung für die Bereiche IT, VHS und Tourismusmarketing. Die gesamten Personalausgaben der Stadt belaufen sich 2019 auf rund 14,7 Millionen Euro.

Bei den Eigenbetrieben stehen ebenfalls Investitionen an. Beispielsweise ist bei der städtischen Abwasserbeseitigung der Mischwasserkanal in der Schillerstraße mit 310 000 Euro berücksichtigt sowie der Neubau des Gebäudes zur Klärschlammbehandlung (700 000 Euro) und die Erweiterung der Kläranlage Bad Waldsee (400 000 Euro). Bei den städtischen Rehakliniken wird im Jahr 2019 mit einem Verlust in Höhe von 495 000 Euro kalkuliert.

Die Beratungen zum Haushaltsplan werden in den nächsten Sitzungen sowohl in der Stadt als auch in den Ortschaften stattfinden.