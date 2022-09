In Bad Waldsee fahren die Radler gegen die Uhr

Nach einer zweijährigen Corona-Pause veranstaltet die LRG Möhre dieses Jahr wieder das Zeitfahren zur Grabener Höhe. Start der mittlerweile 30. Auflage ist am Sonntag, 18. September, ab 11.30 Uhr am Kreisverkehr bei der Viehversteigerungshalle im Hopfenweiler. An dem Radsportklassiker können laut Ankündigung Radsportler aller Altersklassen teilnehmen.

Im Wettkampf gegen die Uhr messen sich auch gerne Hobby- und Freizeitradler sowie Kinder ab neun Jahren. Gerade für alle Einsteiger in den Rennsport eignet sich das Einzelzeitfahren laut Mitteilung besonders. Bei einer Streckenlänge von zehn Kilometern und dem Schlussanstieg nach Graben mit 178 Höhenmetern kommt jeder auf seine Kosten. Gestartet wird im Abstand von jeweils 30 Sekunden.

Es werden wie immer namhafte Sportler aus der Region am Start sein. Darunter sind in diesem Jahr unter anderem der deutsche Mountainbikemeister Markus Kaufmann und Bianca Metz (Europameisterin im Zeitfahren der Gehörlosen). Zur diesjährigen Jubiläumsveranstaltung wird bei der Siegerehrung auch die Weltmeisterin in der Mannschaftsverfolgung, Laura Süßemilch, anwesend sein.