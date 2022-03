Impfzentrum in Bad Waldsee wird geschlossen

Das Impfzentrum in der Stadthalle in Bad Waldsee wird ab dem 1. April geschlossen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Grund sei die stark rückläufige Nachfrage nach Impfterminen sowie die stabile Regelversorgung durch die niedergelassene Ärzteschaft und durch das Impfzentrum Oberschwaben, das sich im ehemaligen Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten befindet. Daher werde die Impfstrategie des Landkreises Ravensburg angepasst und das Waldseer Impfzentrum geschlossen.

Die Stadt Bad Waldsee und das mobile Impfteam der Oberschwabenklinik bieten laut Stadt noch zwei Termine zur Impfung gegen das Coronavirus in der Stadthalle an. Möglich sind wie gehabt Erstimpfungen, Zweitimpfungen und Boosterimpfungen. Geimpft werden Personen ab zwölf Jahren, eine Impfung von jüngeren Kindern ist in der Stadthalle Bad Waldsee nicht möglich. Jugendliche unter 16 Jahren müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Zur Impfung sind der Personalausweis, Versichertenkarte und, wenn vorhanden, der Impfpass mitzubringen. Das Tragen einer FFP2-Maske ist Pflicht, so die Stadt weiter.

Terminvergabe per E-Mail

Die beiden Termine in der Schwemme der Stadthalle sind: Freitag, 18. März, von 12 bis 18 Uhr, und Mittwoch, 30. März, von 14 bis 19 Uhr. Der Termin vom 1. April wurde auf den 30. März vorverlegt, da das Impfzentrum ab dem 1. April geschlossen ist, wie die Stadt weiter erläutert.

Eine vorherige Terminvergabe ist nicht erforderlich, aber möglich per E-Mail an n.schorpp@bad-waldsee.de. Der Eingang zur Schwemme befindet sich vom Parkplatz Bleiche aus, rechts neben dem Eingang zum Testzentrum.