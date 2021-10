Impfungen am Samstag in der Waldseer Stadthalle

Ohne Termin können sich alle Impfinteressierten am Samstag, 23. Oktober, von 9 bis 14 Uhr in der Stadthalle in Bad Waldsee vom mobilen Impfteam der Oberschwabenklinik gegen das Coronavirus impfen lassen. Das teilt die Stadt mit. Geimpft werden kann jeder Interessierte ab zwölf Jahren. Es sind Erstimpfungen, Zweitimpfungen, Auffrischimpfungen oder auch Boosterimpfungen (nach Covid-Erkrankung) möglich. Es stehen die Impfstoffe Biontech, Moderna oder auch Johnson & Johnson zur Verfügung.