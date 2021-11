Impftermine in Stadthalle und Mensa

In der Stadthalle Bad Waldsee, Steinachstraße 7, können sich alle Impfinteressierten am Sonntag, 21. November und Dienstag, 14. Dezember jeweils von 9 bis 14 Uhr vom mobilen Impfteam der Oberschwabenklinik gegen das Coronavirus impfen lassen. Geimpft werden kann jeder ab zwölf Jahren. Möglich sind Erstimpfungen, Zweitimpfungen, Auffrischimpfungen oder auch Boosterimpfungen (nach Covid-Erkrankung). Es stehen die Impfstoffe Biontech, Moderna oder auch Johnson & Johnson zur Verfügung.

Ohne Termin können sich alle Impfinteressierten außerdem am Freitag, 3. Dezember von 12 bis 16 Uhr, in der Mensa am Schulzentrum Döchtbühl impfen lassen. Bevorzugt angesprochen sind Schülerinnen und Schüler, genauso können sich aber auch alle anderen Personen ab zwölf Jahren impfen lassen.

Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können nur in Anwesenheit und mit Einwilligung eines/r Erziehungsberechtigten/r geimpft werden. Parkplätze stehen unterhalb des Schul-Stadions zur Verfügung (im Döchbühlweg kann nicht geparkt werden).

Zur Impfung sollte man den Personalausweis, Versichertenkarte und, wenn vorhanden, den Impfpass mitbringen. Momentan gibt es bei den Impfaktionen einen sehr hohen Zulauf, sodass es zu längeren Wartezeiten kommen kann.

Weitere Impftermine mit Datum, Zeit und Ort sind jederzeit tagesaktuell auf der Homepage der Oberschwabenklinik unter folgendem Link einzusehen:

https://www.oberschwabenklinik.de/fileadmin/redakteur/1OSK/Administration/PDF/Impftermine_Mobiles_Impfteam.pdf