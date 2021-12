Impftermine in Bad Waldsee im Dezember und Januar in der Stadthalle – ohne Anmeldung

Die Stadt Bad Waldsee und das mobile Impfteam der Oberschwabenklinik bieten im Dezember und Januar weitere Termine zur Impfung gegen das Coronavirus an. Möglich sind Erst-, Zweit- und und Boosterimpfungen – ohne Anmeldung.

Die Termine bis einschließlich 29. Januar hat die Stadtverwaltung Bad Waldsee jetzt veröffentlicht. Sie finden in der Stadthalle statt und zwar immer freitags und samstags, beginnend mit Freitag, 17. Dezember, von 9 bis 15 Uhr. Geimpft wird auch am Freitag, 24. Dezember, 9 bis 12 Uhr, am ersten Weihnachtsfeiertag, Samstag, 25. Dezember (9 bis 12 Uhr) sowie an Silvester und Neujahr.

Die jeweiligen Uhrzeiten und weitere Informationen sind auf https://www.bad-waldsee.de/corona/ zusammengefasst. Die Impfangebote des Mobilen Impfteams der Oberschwabenklinik sind auf www.oberschwabenklinik.de zu finden.