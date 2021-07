Impfen ohne Termin bei „Impfen auf dem Wochenmarkt“

Das mobile Impfteam des Landkreises Ravensburg ist am Dienstag, 27. Juli, auf dem Parkplatz Bleiche, gegenüber dem Wochenmarkt, und bietet von 7 bis 13.30 Uhr Corona-Impfungen ohne Termin an. Es stehen die Impfstoffe von Biontech und Johnson&Johnson zur Verfügung. Zweitimpfungen sind ebenfalls möglich. „Wir freuen uns sehr, dass das mobile Impfteam nach Bad Waldsee kommt und allen Bürgerinnen und Bürgern ab zwölf Jahren dieses unkomplizierte Impfangebot macht. Nur mit einer hohen Impfbereitschaft und einem vollständigen Impfschutz wird es uns gelingen, die Pandemie ausreichend einzudämmen“, so Bürgermeister Mathias Henne und die Erste Beigeordnete der Stadt, Monika Ludy.