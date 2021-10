Impfen ohne Termin am Schulzentrum Döchtbühl in Bad Waldsee

Ohne Terminvereinbarung können sich alle Interessierten am Freitag, 29. Oktober, von 14 bis 17 Uhr, in der Mensa am Bad Waldseer Schulzentrum Döchtbühl vom mobilen Impfteam der Oberschwabenklinik gegen das Coronavirus impfen lassen. Bevorzugt angesprochen sind laut Mitteilung der Stadtverwaltung Schülerinnen und Schüler.

Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können nur in Anwesenheit und mit Einwilligung eines Erziehungsberechtigten geimpft werden. Angeboten werden Erstimpfungen, Zweitimpfungen, Auffrischimpfungen oder auch Boosterimpfungen nach einer Covid-Erkrankung. Es stehen die Impfstoffe Biontech, Moderna oder auch Johnson & Johnson zur Verfügung.

Zur Impfung sollen Personalausweis, Versichertenkarte und wenn vorhanden, der Impfpass mitgebracht werden. Parkplätze stehen unterhalb des Schulstadions zur Verfügung.