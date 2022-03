Impfen in Bad Waldsee mit und ohne Termin

Die Stadt Bad Waldsee und das mobile Impfteam der Oberschwabenklinik bieten weitere Termine zur Impfung gegen das Coronavirus in der Stadthalle an, wie mitgeteilt wird. Die Impfungen finden in der Schwemme der Stadthalle statt. Der Eingang befindet sich vom Parkplatz Bleiche aus rechts neben dem Eingang zum Testzentrum.

Möglich sind Erstimpfungen, Zweitimpfungen und Boosterimpfungen. Ab zwölf Jahren ist der Impfstoff BioNTech frei; ab 30 Jahren ist der Impfstoff Moderna verfügbar und ab 18 Jahren Johnson & Johnson.

Geimpft werden Personen ab zwölf Jahren, eine Impfung von jüngeren Kindern ist derzeit in der Stadthalle Bad Waldsee noch nicht möglich, heißt es. Jugendliche unter 16 Jahren müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden.

Zur Impfung sollten Personalausweis, Versichertenkarte und, wenn vorhanden, den Impfpass mitgebracht werden. Das Tragen einer FFP2-Maske ist Voraussetzung.

In der Schwemme der Stadthalle wird geimpft am Freitag, 18. März, von 12 bis 18 Uhr und am Freitag, 1. April, von 12 bis 18 Uhr. Eine vorherige Terminvergabe ist möglich per E-Mail an n.schorpp@bad-waldsee.de – sonst kann man einfach zu den genannten Uhrzeiten vorbeikommen. Derzeit bestehen so gut wie keine Wartezeiten. An weiteren Orten im Landkreis gibt es ebenfalls zahlreiche Impfangebote.