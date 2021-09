Impfen auf dem Waldseer Wochenmarkt

Ohne Termin können sich alle Impfinteressierten am Samstag, 25. September, von 7 bis 13.30 Uhr gegen das Coronavirus impfen lassen. Das mobile Impfteam wird nach Angaben der Stadtverwaltung vor der Café-Bar Czardas in der Hauptstraße 5 zu finden sein. Geimpft werden kann laut Stadt ab zwölf Jahren. Es werden Erstimpfungen, Zweitimpfungen oder auch Boosterimpfungen (nach Covid-Erkrankung) angeboten. Es stehen die Impfstoffe Biontech, Moderna oder auch Johnson & Johnson zur Verfügung, wie die Stadt in einer Mitteilung abschließend erläutert.