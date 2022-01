Impfaktionen in Bad Waldsee mit und ohne Termin

Die Stadt Bad Waldsee und das mobile Impfteam der Oberschwabenklinik bieten Termine zur Impfung gegen das Coronavirus in der Stadthalle (Seiteneingang oben, von der Ampel der Bleichekreuzung her) an. Möglich sind Erstimpfungen, Zweitimpfungen und Boosterimpfungen. Es sind spontane Besuche ohne Termin ebenso möglich wie mit vorheriger Terminvereinbarung unter E-Mail: n.schorpp@bad-waldsee.de. Die Temine im Folgenden: Freitag, 21. Januar von 9 bis 15 Uhr, Samstag, 22. Januar von 12 bis 18 Uhr, Freitag, 28. Januar von 9 bis 15 Uhr, Samstag, 29. Januar von 12 bis 18 Uhr, Freitag, 4. Februar von 9 bis 15 Uhr, Samstag, 5. Februar von 12 bis 18 Uhr. Weitere Termine werden demnächst veröffentlicht.

Es stehen jeweils die Impfstoffe von Biontech (für unter 30-Jährige), Moderna (für über 30-Jährige) sowie Johnson & Johnson zur Verfügung. Geimpft werden Personen ab 12 Jahren, eine Impfung von jüngeren Kindern ist derzeit in der Stadthalle Bad Waldsee noch nicht möglich. Jugendliche unter 16 Jahren müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Zur Impfung muss der Personalausweis, Versichertenkarte und, wenn vorhanden, den Impfpass mitgebracht werden. Das Tragen einer FFP2-Maske ist Voraussetzung.