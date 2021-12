Initiative B 30: Verkehrsbelastung in Gaisbeuren und Enzisreute rekordverdächtig

Auf der B 30 fahren immer mehr Autos und Lastwagen. Das hat die Initiative B 30 der „Schwäbischen Zeitung“ mitgeteilt und bezieht sich dabei auf die neuen Verkehrszahlen, die die Bundesanstalt für Straßenwesen in Bergisch Gladbach zum Jahresausklang für Bundesstraßen und Autobahnen in Deutschland veröffentlicht hat.

Fanz Fischer, Gründer der Initiative B 30, fasst das Ergebnis der neuen Verkehrsdaten so zusammen: „Der Verkehr auf der B 30 ist bis zum Jahr 2019 weiter gestiegen. In Gaisbeuren und Enzisreute wurden nun rund 29 000 Fahrzeuge pro Tag gezählt, davon rund 4000 Fahrzeuge Schwerverkehr. Das sind rund 5300 Fahrzeuge oder rund 22 Prozent mehr als noch 2015.“

Das sind die Messergebnisse

Die Zahlen für das Jahr 2019 würden auf sogenannten temporären Messungen in den Jahren von 2016 bis 2019 basieren. Ergänzend habe die Bundesanstalt für Straßenwesen Messdaten aus dem Jahr 2015 fortschreiben lassen. Im Bundesdurchschnitt seien im Jahr 2019 auf Bundesstraßen täglich rund 9780 Kfz gezählt worden – davon 770 Lastwagen.

Neu gezählt wurde auf der Bundesstraße 30 zwischen Meckenbeuren und Ravensburg sowie Baindt und Oberessendorf. Von Oberessendorf bis Hochdorf-Appendorf seien die Zahlen der dortigen Verkehrsdauerzählstelle übernommen worden. Auf anderen Streckenabschnitten sei eine Hochrechnung der Zahlen von 2015 erfolgt.

So viel Verkehr fließt durch die Orte

„Nach der Freigabe der großen Ortsumfahrung Ravensburg im Dezember 2019 weisen die Orte Gaisbeuren und Enzisreute nun die höchste Verkehrsbelastung der B 30 auf, mit rund 29 000 Kfz pro Tag, davon rund 4 000 Kfz-Schwerverkehr – überwiegend schwere Sattelzüge und Lkw“, berichtet Fischer.

Es fließt also viel Verkehr durch Gaisbeuren und Enzisreute. Zusammen mit Mainz (B 455) und der Stadt Stein bei Nürnberg (B 14) würden die Bad Waldseer Ortschaften nun sogar zu den drei bundesweit am höchsten belasteten Orten mit einer zweistreifigen Ortsdurchfahrt zählen, hebt Fischer hervor: „Dabei ist die Schwerverkehrsbelastung in Enzisreute und Gaisbeuren jedoch mehr als doppelt so hoch.“

Hohe Lärmbelastung

Die Bundesanstalt für Straßenwesen habe nach den neuen Lärmrichtlinien für Gaisbeuren und Enzisreute auch die aktuelle durchschnittliche Lärmbelastung ermittelt. Ergebnis: In den Waldseer Ortschaften liegt der Geräuschpegel am Tag bei bis zu 91,9 Dezibel und in der Nacht bei 85 dB(A). „Bereits ab 70 dB(A) drohen schwere Gesundheitsschäden.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt aktuell Außenmittelungspegel von tagsüber 53 dB(A) und nachts von 43 dB(A) nicht zu überschreiten“, teilt Fischer mit und weiter: „Der Kooperationserlass zur Lärmaktionsplanung des baden-württembergischen Ministeriums für Verkehr definiert 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht als sehr hohe Belastung, die als besondere Gefahrenlage restriktive Lärmschutzmaßnahmen rechtfertigt.“

Zum Vergleich: In den B-30-Ortsdurchfahrten Meckenbeuren und Meckenbeuren-Buch seien im Jahr 2019 bis zu rund 17 400 Kfz pro Tag ermittelt worden – davon rund 700 Schwerverkehrslaster, bei einer Lärmbelastung von 90,1 Dezibel am Tag und 81,7 Dezibel in der Nacht.

Viel Verkehr trotz Corona

Die Zahlen der Verkehrsdauerzählstelle der B 30 bei Oberessendorf belegen einen deutlichen Verkehrsrückgang mit dem Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020, teilt die Initiative B 30 mit. „Doch schon die Zahlen von September 2021 liegen höher als im September 2019. Fazit: Nach der Pandemie ist in überschaubarer Zeit ein Verkehrsaufkommen wieder auf dem Stand des Vorkrisenniveaus zu erwarten oder sogar ein höheres“, so Fischer.