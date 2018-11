Immer mehr Rentner bitten Pietsch um ein Weihnachtspäckchen

Die Weihnachtspäckchen-Aktion von Manuela Pietsch feiert in diesem Jahr ein Jubiläum. Seit zehn Jahren sammelt die Bad Waldseerin Spenden, um sie an hilfsbedürftige weiterzugeben. In diesem Jahr sind insbesondere Gutscheine von Einzelhändlern gefragt. Auffällig ist, dass sich vermehrt Rentner an Pietsch wenden.

„Dieses Jahr sind es eher älter Leute, die was brauchen“, berichtet die 62-Jährige und ergänzt: „Die Rentner, die sich melden, haben zu wenig Geld zum Leben und benötigen Kleidung und Lebensmittel.“ Aus ihren Gesprächen mit den Hilfsbedürftigen weiß sie, dass den Senioren die Rente nicht ausreicht und sie auf Unterstützung angewiesen sind. „Sie stehen dann im Laden, schauen sich Kleidung an und haben einfach kein Geld sich etwas zu kaufen.“

Auch Großfamilien melden sich direkt bei Pietsch sowie das Sozialamt, das der Bad Waldseerin eine Liste mit potentiellen Bedürftigen aufzeigt. „Gutscheine sind immer am besten. Dann können sich die Leute selbst kaufen, was sie brauchen“, erläutert Pietsch die bestmöglichen Spenden. Auch Tankgutscheine oder eine Bahn-Card sind ihr bereits als Wünsche zugetragen worden. Über die Kirchenpflege, die Arkade in Ravensburg oder den Kolping Sozialladen erhält die Ehrenamtliche weitere Namen von Hilfsbedürftigen. Den Sozialladen hat Pietsch bereits mit Kleidung beliefert:„Ich bekomme jährlich zehn Kartons voll mit Kleidung von einer Fabrik in Radolfzell.“ Noch drei Stück stehen ihr für die Weihnachtsaktion zur Verfügung.

Im vergangenen Jahr sind insgesamt rund 2000 Euro, 80 Spielsachen und etliche Kartons voller Lebensmittel zusammengekommen. Wie viel es in diesem Jahr wird, bleibt abzuwarten. Spenden in Höhe von ein paar Hundert Euro müssten es allerdings werden, um allen gerecht zu werden, meint Pietsch.

Das sie ihre ehrenamtliche Spendenaktion nun schon im zehnten Jahr betreibt, löst bei ihr Kopfschütteln und ein Lächeln zugleich aus. „Das hätte ich anfänglich nicht gedacht“, meint Pietsch. Der Grundgedanke, Ärmeren zu helfen, habe sich über die Jahre hinweg allerdings nicht geändert. Bereits Mitte der 90er-Jahre brachte sich die Bad Waldseerin mit der Guggenmusik sozial ein. Damals organisierte sie einen Spendenbazar in der Schwemme mit – es kamen mehrere Tausend Euro für ein Kinderheim in Ellwangen zusammen.