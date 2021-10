Im Wildgehege gibt es jetzt auch Ziegen

Im Wildgehege im Tannenbühl sind jetzt auch Ziegen zuhause, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung Bad Waldsee. Neben den Mufflons, im ehemaligen Rehwildgehege, sei im September der kleine Zwergziegenbock Moritz eingezogen. Damit er nicht alleine ist, habe er Gesellschaft von zwei Ziegenböcken aus dem Museumsdorf Kürnbach bei Bad Schussenried erhalten. Alle seien an Menschen gewöhnt und handzahm. Stadtförster Martin Nuber bitte jedoch dringend darum, die Tiere ausschließlich mit den Pellets aus dem Futterautomat zu füttern. „Das Problem bei mitgebrachtem Futter ist nicht vordringlich die Qualität des Futters, sondern vielmehr die nicht zu kontrollierende Menge“, wird Nuber zitiert. „So wäre das bei zehn Waldbesuchern vielleicht noch unproblematisch. Wenn aber an einem schönen Tag mehrere hundert Waldbesucher zufüttern, dann kann das im schlimmsten Fall, wie an Allerheiligen 2013, zum Tod mehrerer Tiere führen. Damals starben an Überfütterung mit Mais, Äpfeln und Kastanien zwei Steingeißen.“ Das Futter aus dem Automat sei so beschaffen, dass es nicht zu Verdauungsproblemen bei den Tieren führen könne. Foto: Martin Nuber/Stadt Bad Waldsee