Im Waldseer Tannenbühl stehen die Zeichen auf Frühling

Die Zeichen stehen auf Frühling. Und gerade zu dieser Jahreszeit sind wieder viele Spaziergänger und Erholungssuchende im Waldseer Naherholungsgebiet Tannenbühl unterwegs. Zu sehen gibt es im Stadtwald einiges – darunter sechs Frischlinge im Wildschweingehege. Auch der Abenteuer-Kletterpark startet am Samstag, 23. März, in die neue Saison und die privaten Betreiber hoffen auf einen schönen Sommer mit wenig Regentagen.

In der vor uns liegenden warmen Jahreszeit strömen an den Wochenenden Hunderte von Besuchern hinaus ins Tannenbühl, um die Wildtiere zu füttern, auf den Spielplatz zu gehen oder den Sportpfad zu erkunden. Familien mit Kindern bestaunen vor allem die sechs Frischlinge im Wildschweingehege, die laut Stadtförster Martin Nuber noch nicht vom jung dynamischen Keiler „Nero“ stammen. Der aktuelle Wurf vom Januar geht nochmals zurück auf den langjährigen Keiler „Iwan“.

Wie berichtet, hatte die Stadt das Tier im Herbst 2018 verkauft und durch ein neues, einjähriges Tier ersetzt. „Aber wir gehen davon aus, dass auch ’Nero’ dieses Jahr noch liefern wird. Und in den anderen Wildtiergehegen wird sich der Nachwuchs bereits in den nächsten Wochen einstellen“, blickt Nuber voraus. Er bittet die Besucher nochmals darum, nur das artgerechte Futter aus dem Automaten zu verfüttern oder das von daheim mitgebrachte Brot in der Futterbox beim Schwarzwildgehege zu deponieren. Die Futtermeister teilen es den Tieren dann zu, um Gesundheitsrisiken zu minimieren.

Sportpfad wird bis Jahresende komplett erneuert

Auch auf dem Sportpfad, dessen Zustand im letzten Sommer von Trimmwilligen kritisiert wurde (SZ berichtete), seien die Waldarbeiter in der kalten Jahreszeit nicht untätig geblieben, berichtet Nuber. „Im Dezember wurde der Abschnitt zwischen Waldvogelhaus und Treppenaufgang neu gekiest und jetzt wird noch ein neues Trainingsgerät installiert. Geplant sind zudem die Erneuerung der Schilder und der Bau eines Daches über der Sprossenwand.“ Laut Stadtförster ist bis zum Jahresende der komplette Sportpfad erneuert.

Unter Hochdruck werde derzeit auch an der Modernisierung der im Sommer gut frequentierten Grillhütte gearbeitet. Nuber: „Vor der Hütte sollen noch vor Saisonstart alle Bänke und Tische gegen neue Sitzgruppen aus Robinien-Holz von den städtischen Grünanlagen ausgetauscht werden. Auch die Anordnung der Sitzgelegenheiten werden wir praktikabler gestalten.“

Folgen des Winter werden noch beseitigt

Im Bereich des Waldlehrpfades, der ebenfalls in die Jahre gekommen ist, tut sich nach Information Nubers 2019 noch einiges. „Planung und Gestaltungsentwürfe nehmen so langsam Form an. Geplant ist, den Baumlehrpfad in diesem Jahr mit einem ganz neuen Konzept aufzubauen.“ Der Rest des Lehrpfades, der unter anderem die Geologie der Region zum Thema haben wird, soll bis 2021 folgen.

Nach den heftigen Schneefällen dieses Winters sind die Waldarbeiter nach Angaben des Stadtförsters augenblicklich noch immer dabei, die Folgen der „enormen Nassschneemengen“ (Nuber) im Stadtwald zu beseitigen. Im Distrikt „Ziegelberg“ habe der schwere Schnee einen gut halben Meter hoch gelegen und viele Kronen seien unter der schweren, weißen Last zusammengebrochen. „Wir gehen aktuell von bis zu 1000 Festmetern Schneebruchholz aus und dessen Aufarbeiten ist ein Termingeschäft, weil das Holz sonst eine ideale Grundlage darstellt für die massenhafte Vermehrung des Borkenkäfers“, weiß Nuber. „Bliebe das Holz liegen, könnten daraus im Handumdrehen 5000 Festmeter Kalamitätsholz werden!“

Doch auch im Wald richtet man den Blick jetzt vor allem nach vorne. „Ab 1. April arbeiten wir weiter am Projekt, unseren Stadtwald in einen klimatoleranten Wald zu entwickeln. Und dafür pflanzen wir knapp 12000 neue Bäume“, sagte der Förster. Es handle sich dabei um klimaresistente Arten wie Tanne, Nussbaum, Tulpenbaum, Kiefer, Schwarzkiefer, Zirbelkiefer, Eiche, Fichte, Buche, Apfelrose, Speierling und Elsbeere.