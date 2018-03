Im Tannenbühl sind schon viele Frischlinge unterwegs

Sogar die Sonne zeigte sich am Freitagnachmittag, als Wald- und Wanderführer Kurt Nold im Auftrag der Städtischen Kurverwaltung Bad Waldsee eine Waldführung im Tannenbühl startete. Vereiste Waldwege hielten aber so manchen Besucher fern, doch eine Waldseer Familie sowie einige Kurgäste interessierten sich für den Winterwald und ganz besonders für das Wildgehege.

Hier hat sich die Führung allemal gelohnt, denn die Wildsauen haben schon eine größere Anzahl von Frischlingen im Gefolge. Gut bewacht werden diese etwa zwei Wochen jungen Tiere von der Bache und dem großen Keiler.

Während das Steinwild seine Kletterkünste vorführte, amüsierte sich das Rotwild an den Besuchern. Mit etwas Abstand zeigte sich der etwa fünfjährige Hirsch „Hansi“. Vor drei Jahren hatte der amtierende Stadtförster Martin Nuber dieses Prachtstier in Aurach/Kitzbühel vom Wildpark Hansi Hinterseer erworben. Somit war der Name „Hansi“ für den neuen Hirsch in Bad Waldsee obligatorisch.

Kurt Nold, Jahrgang 1942, war von 1971 bis 2007 Förster im staatlichen Forstrevier Bad Waldsee. Seine Aufgabe war es, den 600 Hektar großen Stadtwald und den auf der Markung Bad Waldsee liegenden Privatwald zu betreuen. Stadtförster Nold (so sein in den 37 Dienstjahren liebevoller Titel) blickt zufrieden auf diese lange Zeit zurück: „Mit nachhaltiger Bewirtschaftung hat der Stadtwald schon immer eine ausreichende Anzahl an Altersklassenvorrat erhalten“. Davon zeugen übrigens beim Wildgehege auch etwa 200 Jahre alte Fichten und Tannen mit einer geschätzten Höhe von vierzig Metern. Diese „grüne Sparkasse“ wirkt sich Jahr für Jahr sehr positiv auf den Stadtsäckel aus.

Nach seiner Lieblingsbaumart gefragt, nannte Nold die Weißtanne. Als frisch ausgebildeter Förster hatte er nämlich die ersten sieben Jahre im Nordschwarzwald verbracht. In seinem dortigen Revier war die tiefer als die Fichte wurzelnde Weißtanne als Hauptbaumart zu Hause. Wo der Standort passte, habe er sie frühzeitig in den Stadtwald übernommen. Im Zeitalter der globalen Erwärmung und heftigen Stürmen eine richtige Entscheidung. „Kann der Borkenkäfer eigentlich mit biologischen Mitteln ferngehalten oder bekämpft werden“, diese Frage musste Kurt Nold verneinen: „Nach wie vor helfe hier nur ein zeitnahes Überprüfen der Bestände und bei Befall dieses Schädlings ein zügiges Entfernen der Bäume oder zumindest das Entrinden der Stämme“.

Kletterpark ist ein „Volltreffer“

Mit leuchtenden Augen beantwortete Kurt Nold die Frage nach der Entstehung des heutigen Tannenbühls: „In den siebziger Jahren hat mich der damals neue Bürgermeister und Kurdirektor Rudolf Forcher ermuntert, im Tannenbühl eine Freizeiteinrichtung zu bauen.“ Begonnen wurde mit einem Kinderspielplatz, dann kamen das Wildgehege, der Sportpfad, die Grillhütte und ein Bolzplatz dazu. Ein Lehrpfad mit viel Wissenswertem über die Geologie, die Waldwirtschaft und die Tiere folgte, führte Nold aus. 1980 seien neben der Waldhütte das Rotwildgehege angelegt worden, Steinwild und Mufflons kamen dazu.

Seit zwölf Jahren gibt es in der unmittelbaren Nachbarschaft den privat betriebenen Kletterpark. „Es ist ein Volltreffer, etwa 20 000 Kletterer pro Jahr kommen somit zusätzlich nach Bad Waldsee in den Tannenbühl“, lobte der ehemalige Stadtförster. Von den Kindern kam die Frage nach den Zecken im Wald. „Mich lieben diese kleinen Schmarotzer gar sehr. Trotz guter Kleidung musste ich in meinem Leben schon weit über einhundert dieser Plagegeister an mir entfernen. Wichtig sei deshalb eine genaue Körperbeachtung“, so der erfahrene Waldmann.

Interessant war die Antwort auf die Frage einer Besucherin: „Darf die schöne große Waldhütte eigentlich von jedermann genutzt werden“. Die lachende Antwort von Förster Nold: „Wenn ich dabei bin, dann schon. Zuständig ist dafür heute Stadtförster Nuber“. Und in der Tat, die Besucher konnten sich im Anschluss an die Führung hier aufwärmen. Auch die Jagdhornbläsergruppe trifft sich hier regelmäßig alle vier bis sechs Wochen zu einem öffentlichen Auftritt. Hierzu sind Einheimische wie auch Kurgäste immer herzlich willkommen. Neben vielen Schulklassen nutzt auch der Gemeinderat der Stadt Bad Waldsee nach Waldbegängen des Öfteren die Waldhütte zur Information und auch Geselligkeit.