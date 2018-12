Im Pokal haben die TG-Spielerinnen keine Chance

Eine 0:3-Niederlage haben die Volleyballerinnen der TG Bad Waldsee am Freitagabend in der dritten Runde des Verbandspokals kassiert. Gegen den Regionalligisten VfB Ulm zeigten die TG-Damen zwar eine gute Leistung, schafften es jedoch nicht, den Gastgebern einen Satz abzunehmen (20:25, 15:25, 20:25).

Die TG zeigte von Beginn ein gutes Spiel. Vor rund 50 Zuschauern erkämpften sich die Waldseerinnen immer wieder durch eine starke Abwehrleistung Punkte. Auch die Mittelblocker punkteten wie in der Oberliga gewohnt und stellten die Ulmerinnen immer wieder vor Probleme. Beim Stand von 20:19 für die TG zeigte sich jedoch die Abgezocktheit der Gäste. Fehlerlos ließ der VfB keinen Punkt mehr zu und entschied den ersten Satz für sich.

Im zweiten Durchgang zeigte sich der Klassenunterschied deutlicher. Die TG schaffte es nicht, an ihre starke Leistung des ersten Satzes anzuknüpfen. Früh setzten sich die Ulmerinnen ab, bauten ihre Führung nach und nach aus und entschieden diesen Satz mit 25:15 für sich. Bad Waldsee ließ sich davon jedoch nicht beirren, stabilisierte sich im dritten Satz wieder und sammelte in tollen Ballwechseln fleißig Punkte. Letztlich zeigte sich jedoch auch in diesem Durchgang, dass die Gäste in der entscheidenden Phase weniger Fehler machten und ihre Überlegenheit nutzten. Verdient qualifizierte sich der VfB Ulm mit diesem 3:0-Sieg für die nächste Runde des Verbandspokals. Die TG-Spielerinnen konnten jedoch trotz der Niederlage gegen den Favoriten Selbstvertrauen für die Ligaspiele tanken.