Im Pokal gibt es gleich ein Derby

In der ersten Runde des Handball-Bezirkspokals der Männer gibt es ein Derby. Am Samstag treffen die TG Bad Waldsee und der TV Weingarten II aufeinander. Spielbeginn in der Gymnasiumshalle in Bad Waldsee ist um 19.15 Uhr.

Auch wenn es das erste Pflichtspiel der Saison ist, für Bad Waldsees Trainer Sven Woideck hat das Pokalspiel gegen Weingarten „eher Testspielcharakter“. Im Laufe der Vorbereitung konnte er nie mit dem gesamten Kader trainieren. Seiner Mannschaft stellt er bislang aber ein gutes Zwischenzeugnis aus. „Wir hatten viele Testspiele und es waren gute Ansätze da“, so Woideck, „wir konnten aber kaum spielerische Elemente einstudieren.“ Wo man stehe, wisse man noch nicht. Ob es für einen Sieg gegen den TV Weingarten II reicht, da ist der Trainer noch skeptisch.

„Weingarten ist eine spielstarke Mannschaft, die über einen guten und schnellen Tempogegenstoß verfügt“, sagt Woideck, der weiß: „Das ist ein sehr schweres Los.“ Dennoch hofft er auf ein spannendes Pokalpiel und setzt vor eigener Kulisse auf den Heimvorteil.

Weingartens Trainer Lars Gmünder hatte bis Mitte dieser Woche immerhin acht Feldspieler zur Verfügung. „Einerseits ist es früh in der Saison“, sagt Gmünder, „andererseits ist noch Urlaubszeit.“ Da in Weingarten viele Studenten aktiv sind, gestaltete sich die Spielersuche für die Pokalpartie schwierig. Denn einfach auf den Kader der ersten TVW-Mannschaft zurückgreifen geht nicht. „Wer im Pokalspiel in Bad Waldsee aufläuft, gilt im laufenden Wettbewerb als TVW II“, erklärt Gmünder. Selbst wenn Weingarten gegen die TG verlieren sollte, sind diejenigen, die am Samstag zum Einsatz kommen, im weiteren Pokalverlauf nicht mehr für die erste Herrenmannschaft spielberechtigt.

Gmünder glaubt trotz der Personalsituation daran, dass sein TVW der Favorit ist. „Ich habe Bad Waldsee beim Turnier in Ailingen gesehen“, sagt der Weingartener Trainer. „Da haben sie mir nicht gut gefallen.“ Dennoch dürfe seine Mannschaft den Gastgeber nicht unterschätzen. „Ich denke aber, wir sind auch auswärts der Favorit.“ So gilt für Samstag das Weingartener Motto: Konzentriert agieren und sich gleichzeitig für die am 22. September beginnende Saison in der Bezirksklasse Bodensee warmspielen.