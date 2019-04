Im Mai sollen Bauarbeiten für neues Bürgerbüro starten

Mehrkosten und Bauverzögerung: Wie sich die (Vor-)Arbeiten an einem denkmalgeschützten Gebäude darstellen, hat Stadtbaumeisterin Andrea Denzel dem Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend aufgezeigt. So haben sich die Kosten für das neue Bürgerbüro in der Hauptstraße schon vor dem Baustart um rund 200 000 Euro auf insgesamt 1,2 Millionen Euro erhöht.

Gleich mehrere Gründe benannte Denzel, um den Stadträten die erhöhten Kosten zu erklären. Grund 1: die Entwicklung des Preissteigerungsindexes. „Wir erleben gerade Preise, das ist unglaublich. Der Preis für den Gerüstbau hat sich verdoppelt“, berichtete Denzel. Insbesondere bei den Gewerken Abbruch, Erd-, Beton- und Mauerarbeiten habe es deutliche Preisanstiege gegeben. Grund 2: Die gute konjunkturelle Situation, die sich auf den Wettbewerb auswirkt. Pro Gewerk hätten nur zwischen ein und vier Anbieter ihr Gebot abgegeben. „Bei den Verputzarbeiten war es nur ein Angebot und das war exorbitant hoch“. Grund 3: Es handle sich um ein kleineres Bauvorhaben mit Denkmalschutz. Und das sei für Handwerkbetriebe nur bedingt interessant. Grund 4: Durch den Denkmalschutz ergeben sich Auflagen bei der Archäologie, bei den Putzarbeiten und beim Dachgebälk. Massen und Material könnten sich verändern.

Auf Nachfrage von CDU-Stadtrat Edmund Gresser machte Denzel die Einschränkungen durch den Denkmalschutz deutlich. So sei beispielsweise ein Archäologe vor Ort, der die Ausgrabungsarbeiten überprüfe. „Das habe ich dieser Form auch noch nie gehabt, aber es die eine Auflage des Landesdenkmalamtes.“ Gresser wollte auch wissen, ob es bis zum Altstadt- und Seenachtfest noch keine Baustelle gebe. „Doch“, antwortete Denzel und wie aus der Sitzungsunterlage hervorgeht, sollen die Arbeiten im Mai beginnen. Ursprünglich war der Baubeginn im September 2018 geplant. Die Fertigstellung verschiebt sich damit bis circa Februar 2020.

Bei der Bauverzögerung hakte Sonja Wild (CDU) nach informierte sich nach den Gründen. „Das liegt allein an der Baugenehmigung. Wir bekommen vom Landesdenkmalamt wochenlang keine Rückmeldung“, so Denzel. Daher habe die Stadt die Ausschreibungen erst im März veranlassen können.