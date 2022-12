Im Kloster Reute und in der Waldseer Stadthalle werden weitere Flüchtlinge erwartet

Die Stadt Bad Waldsee hat die Helferkreise, Vereine und Gruppierungen, die sich für Geflüchtete engagieren, zu einem Austausch in den Sitzungssaal des Rathauses eingeladen. Wie die Verwaltung in einem Presseschreiben mitteilt, finden diese Treffen seit Beginn des Ukrainekriegs regelmäßig statt.

Neu hinzu gekommen sind unlängst in der sogenannten vorläufigen Unterbringung durch den Landkreis 43 Asylbewerber, die in der Stadthalle leben. 66 weitere Menschen werden erwartet. Die Stadt hat am 7. Dezember eine eigene neue Anschlussunterbringung in Betrieb genommen. Die neue Unterkunft im Kloster Reute beherbergt derzeit 38 ukrainische Frauen beziehungsweise Familien, rund sieben weitere Personen folgen in den nächsten Tagen.

Ehrenamtliche berichten über ihre Hilfe und auch über Grenzen

Bei dem Treffen wurde über den aktuellen Stand der neu angekommenen Flüchtlinge in der Stadthalle und im Kloster Reute informiert. Dabei hatten die verschiedenen Gruppierungen auch die Gelegenheit zu berichteten, wie sie den geflüchteten Menschen in den verschiedenen Unterkünften behilflich sind, aber auch, wo die Grenzen der meist ehrenamtlichen Helfern liegen, wie die Stadt weiter mitteilt.

Die deutsche Sprache lernen – das ist eine der größten Herausforderungen. Denn derzeit seien alle Kurse voll belegt, die B1- und B2-Kurse genauso wie die Erstorientierungs- und die Abendkurse, wie Beate Scheffold von der Waldseer Volkshochschule berichtete. Durch die Neuankömmlinge hat sich der Bedarf noch weiter gesteigert.

Wo und wie findet sich ein Arzt?

Wichtig ist für die neu in Bad Waldsee angekommenen Menschen vor allem der Erstorientierungskurs. Dabei wird erklärt: Wo finde ich was? Wo gibt es eine Metzgerei und einen Bäcker? Wo können Lebensmittel gekauft werden? Wie funktioniert die Stadtverwaltung? Wo melde ich meinen Wohnsitz an? Wo und wie finde ich einen Arzt?

Vonseiten der Johanniter, die die Geflüchteten betreuen, wurde lobend erwähnt, dass die in der Stadthalle angekommenen Geflüchteten sich schnell und unbürokratisch bei der Stadtverwaltung anmelden konnten. Dafür gab es ein ausdrückliches Lob an die Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros sowie des zuständigen Fachbereichs.

Johanniter: Es ist gut, dass nur Männer in der Stadthalle leben

Einige Helfer haben gefragt, wie denn die Unterbringung in der Stadthalle genau aussehe, zum Beispiel die Sanitäranlagen. Erläutert wurde dabei, dass die Toiletten im Innenbereich der Stadthalle genutzt werden, geduscht werde im Container, der im Außenbereich der Stadthalle steht. Hier sei es schon gut, dass momentan nur Männer in der Stadthalle untergebracht sind, erläuterten die Johanniter.

Oberbürgermeister Matthias Henne betonte laut Pressemitteilung der Verwaltung nochmals ausdrücklich, dass es aus Sicht der Stadtverwaltung keine Zweiklassen-Geflüchteten gebe. Alle Geflüchteten hätten Gründe gehabt, ihr zu Hause zu verlassen, keiner flüchte freiwillig. „Wir machen keine Unterschiede, woher die Geflüchteten kommen. Darauf lege ich großen Wert.“