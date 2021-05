Im Kletterpark kann wieder zwischen Bäumen balanciert werden

Im Abenteuer-Kletterpark in Bad Waldsee dürfen aktuell Gäste klettern, die:

Einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist

Corona genesen sind und dafür eine ärztliche Bescheinigung haben

vollständig geimpft sind (Impfausweis mitbringen)

Geänderte Öffnungszeiten: täglich. An Wochentagen und außerhalb der Ferien öffnet der Kletterpark um 11 Uhr. Am Wochenende und in den Ferien regulär ab 9 Uhr geöffnet.

Weitere Regeln: Im Kletterpark müssen nach Auskunft des Betreibers alle Gäste sowie alle Kinder ab 6 Jahren eine Mund- und Nasenschutzmaske tragen. Dies gilt von der Kasse bis zur Einweisung am Zentralpodest. In den Kletterparcours kann die Maske abgesetzt werden. Auf dem Zentralpodest muss sie wieder zwingend getragen werden.

Generell sind die Abstandsregeln von 1,5 Metern zu beachten. Vor der Übergabe der Kletterausrüstung sollten die Hände desinfiziert werden. Zum Schutz vor Infektionen werden keine Helme ausgeben. Im Kiddy-Parcours reicht ein Fahrradhelm. Die Gruppengröße beträgt derzeit maximal sechs Personen. Im Parcours darf sich pro Kletterübung und pro Baumpodest jeweils nur eine Person aufhalten. Ausgenommen sind Familien aus einem Haushalt. (sz)