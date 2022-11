Um das weitere Vorgehen beim Citybus geht es in der nächsten öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag, 14. November, um 18 Uhr im Haus am Stadtsee. Außerdem wird über das Großprojekt „Altstadt für Alle“ informiert und auch der Beitritt zur Städteinitiative Tempo 30 steht auf der Tagesordnung. Das Gremium widmet sich außerdem dem Thema „Förderung Großtagespflegestelle“ sowie der Fortschreibung des Lärmaktionsplans.