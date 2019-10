Im AUT stehen Bebauungspläne auf der Tagesordnung

Der Ausschuss für Umwelt und Technik tagt am Montag, 4. November, ab 18 Uhr öffentlich im Sitzungssaal im Rathaus. Auf der Tagesordnung stehen der Bebauungsplan für das „Gewerbegebiet Gaisbeuren 1“ sowie die Bebauungspläne „Kleineschleweg“ in Haisterkirch und „Tannweilerstraße“ in Reute. Außerdem steht eine Vorberatung über die Änderung der Erschließungsbeitragssatzung an. Das Gremium wird sich darüber hinaus mit der Fortschreibung des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben befassen.