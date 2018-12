Ilona Beisser beginnt Ausbildung im Prisma

20 Jahre alt ist Ilona Beisser (Foto: Brigitte Göppel), die am Mitte September im Jugendkulturhaus Prisma ihre Ausbildung zur Jugend- und Heimerzieherin begonnen hat. Sie stammt aus Langenargen und wird voraussichtlich in zwei Monaten nach Bad Waldsee umziehen. Die 20-Jährige hat bereits Erfahrungen im sozialen Bereich während ihres Sozialen Jahres und ihrer Mitarbeit in verschiedenen Einrichtungen gesammelt. Vor einem Jahr hat sie die dreijährige Ausbildung in einer Sozialen Einrichtung begonnen und setzt diese nun im Bad Waldsee Jugendkulturhaus fort. Hier ist sie unter anderem für die neue Mädchengruppe verantwortlich, der sie sich voller Begeisterung widmet. Auch beim regelmäßigen Sonntagsfrühstück ist sie in die Organisation eingebunden – das nächste findet am 16. Dezember statt. Ihre „Veranstaltungs-Feuertaufe“ hat Ilona Beisser bei den „Starkstrom-Tagen“ mit Bravour gemeistert.