Illegale Mottoradfahrerstürzen bei Flucht vor Polizei

Einer Polizeistreife sind am Freitag gegen 1.30 Uhr auf der B 30 zwischen Gaisbeuren und Enzisreute zwei Motorradfahrer aufgefallen. Als die Beamten das Duo mittels Anhaltezeichen stoppen wollten, gaben diese Gas und fuhren mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Atzenreute davon. Doch beide Motorradfahrer stürzten auf einer Wiese. Die Polizisten staunten nicht schlecht, als zwei 14 und 15 Jahre alte Jugendliche unter den Helmen zum Vorschein kamen. Die beiden Teenager hatten die Schlüssel für die Motorräder zuvor von einem Familienangehörigen entwendet. Durch den Sturz wurden sowohl der 14-Jährige als auch zwei ebenfalls 14 Jahre alte Mitfahrerinnen leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 15-Jährige blieb unverletzt. An den beiden Krafträdern des Herstellers KTM entstand jeweils rund 500 Euro Sachschaden. Die beiden Buben müssen sie sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.