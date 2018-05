„Ich werde mich immer für die Freiheit einsetzen“

Matthias Dannenmann (75) ist bis 2004 neun Jahre lang Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Bad Waldsee gewesen. In der Region wurde er auch bekannt als Geschäftsführer des evangelischen Oberschwabentags. 2008 promovierte der Wahl-Leonberger über „Gerontologie und Gesellschaft – Die Begleitung älterer Menschen durch Bildung, Gemeindeaufbau und Seelsorge“, und er ist publizistisch tätig. Sein neuestes Werk „Wer sehnt sich nicht nach Freiheit?“ ist angesichts weltweiter Fluchtbewegungen topaktuell. Für die „Schwäbische Zeitung“ hakte Sabine Ziegler bei dem Theologen nach.

Warum haben Sie Ihr jüngstes Buch der Freiheit gewidmet, wo es theologisch gesehen brisantere Anliegen gibt?

Dafür gibt es zwei Gründe: Erstens gehört die Freiheit zu den wichtigsten Themen unseres Lebens überhaupt. Wir leben heute in einer erstaunlichen Freiheit, aber sie droht uns verloren zu gehen. Sie ist uns zu selbstverständlich und dadurch immer weniger wert geworden. Zweitens ist das Christentum heute die am meisten verfolgte Religion. Unzählige Christen leben aufgrund ihres Glaubens in Unfreiheit. Das dürfen wir nicht hinnehmen.

Ist die Freiheit für Sie ein Gottesgeschenk?

Lassen Sie mich dazu ein Beispiel erzählen: Als Austauschschüler lebte ich ein Jahr in der Nähe von Chicago. In den Ferien engagierte ich mich mit anderen jungen Christen für arme, kranke Menschen mit dunkler Hautfarbe in der Maxwell Street. Dort lernte ich einen alten Kranken in einem verschmutzten Zimmer kennen. Er gewann Vertrauen zu mir, konnte aber weder lesen noch schreiben. So bat er mich jeden Tag, ihm einen Abschnitt aus dem Neuen Testament vorzulesen. Und ich erlebte, wie sich durch diese Inspiration sein Leben veränderte: Er wurde ein freier Mensch!

An welche Leserschaft richtet sich ihr jüngstes Buch?

An alle, Jüngere und Ältere, die dem Leben nicht gleichgültig gegenüberstehen. An Menschen, die mehr vom Sinn ihres Lebens begreifen wollen und sich mit Freude und Engagement für ein freiheitliches Selbstbewusstsein einsetzen.

Was ist Ihnen denn Ihre eigene Freiheit wert?

Sehr viel, und ich werde mich immer für sie einsetzen. Ich bin überzeugt davon, dass die Freiheit kraftvoll und verantwortungsvoll ist für Menschen, die erkannt haben: Mit Christus unterwegs zu sein, hat Zukunft und Mut, das Leben zu meistern!

Info: Das Buch ist erschienen im Verrai-Verlag (Stuttgart) und kostet 14,90 Euro.