„Ich male mir meine eigene Stimmung“

Eine neue Ausstellung mit dem Titel „Vielfalt in Ölmalerei“ von Alla Klawitter ist am Freitagnachmittag im Waldseer Wohnpark am Schloss der St.-Elisabeth-Stiftung eröffnet worden. Zu sehen sind laut Pressemitteilung insgesamt 40 Arbeiten, neben Landschaften und Stilleben auch Porträts und Lieblingsplätze der Künstlerin.

Musikalisch ansprechend gestaltet wurde die Vernissage von den „Soulsisters“ Ruth und Judith Angele aus Bad Wurzach. Für ihren Mix aus Pop und Soul habe es kräftigen Applaus der 70 Besucher gegeben, heißt es. Heidi Schreiber betonte zur Begrüßung, dass es Klawitter mit ihrer Schau gelungen sei, „Menschen in unseren Wohnpark zu bringen, die sich sonst vielleicht gar nicht hereintrauen würden“. Jeder Künstler, der im lichtdurchfluteten Foyer seine Arbeiten öffentlich präsentiere, bringe neue Gäste.

„Menschen von 0 bis 100 kommen hier durchs Foyer und sehen Ihre Bilder, die unser Haus verschönern“, freute sich die Wohnparkleiterin. „Sie lassen andere an Ihrer Kunst teilhaben, sie berühren die Menschen und leisten so einen großen Beitrag zur Kommunikation. Ihre Ausstellung bietet Gesprächsstoff und genau diese Art der Begegnung mit verschiedenen Menschen und verschiedenen Meinungen zeigt uns, wie wichtig der persönliche Kontakt ist und wie schön es ist, hier in unserem Land seine Meinung in Bild und Sprache frei und ohne Angst mitteilen zu können“, so Schreiber weiter.

Alla Klawitter lebt seit 1997 in Süddeutschland und beschäftigte sich früher vorwiegend mit Aquarellfarben und Mixed-Media-Technik auf Leinwand. Inzwischen hat sie ihre Liebe zur Ölmalerei entdeckt und legt dabei großen Wert auf Farbkombination und -klang. Für ihre aktuelle Ausstellung hat sie sich keine bestimmte Thematik vorgenommen. „Ich male mir sozusagen meine eigene Stimmung. Wichtig sind für mich die Spannung der Formen, der Farben, die Beziehung zur präsenten Umgebung und meine eigene, innere Stimmung als aufregende Impulsgeber für meine Arbeit“, sagte die Künstlerin dazu.