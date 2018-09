Ibrahim Kocaoglu stellt in der Kleinen Galerie aus

Der Künstler Ibrahim Kocaoglu stellt in der Kleinen Galerie im Haus am Stadtsee in Bad Waldsee aus. Vernissage ist am Sonntag, 23. September, um 11 Uhr. Nach einer Begrüßung von Axel Otterbach übernimmt Tobias Wall aus Stuttgart die Einführung. Finissage mit dem Künstler ist am Sonntag, 28. Oktober, um 14 Uhr. Kocaoglu macht parallel zu seinen Zeichnungen eine beidseitige Installation an den Hängeflächen der Galerie, heißt es in einer Pressemeldung. Die Kleine Galerie hat täglich geöffnet von 10 bis 19 Uhr. Foto: Kleine Galerie