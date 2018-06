Hymer-Urgestein baute an „Schlösser auf Rädern“ mit

Walter Matt arbeitet seit rund 42 Jahren bei Hymer und ist damit einer der dienstältesten Mitarbeiter des Bad Waldseer Reisemobilherstellers. Anlässlich 60 Jahre Hymer blickt er für die SZ auf eine bewegte Zeit zurück und erinnert sich an das erste Treffen mit dem Unternehmensgründer Erwin Hymer, die Finanzkrise und „Schlösser auf Rädern“.

Kurz nach seiner vierjährigen Lehre als Werkzeugmacher in der Maschinenfabrik Weingarten hat Matt im Jahr 1975 seinen ersten Arbeitstag bei Hymer. In der Produktion in der Bachem-Halle hilft er beim Zusammenbau der Bedford Blitz Reisemobile mit, ehe es an das Wohnwagen-Band geht. Zu dieser Zeit erlebt Matt einen ersten unvergesslichen Höhepunkt: „Wir haben nebenher noch Sonderfahrzeuge, also Sattelauflieger für Scheichs gebaut, das waren Schlösser auf Rädern.“ Dabei handelt es sich um Luxus-Lastwagen der Schwerreichen der arabischen Halbinsel. Unter anderem ließen der Emir von Katar, der Kronprinz von Bahrein und das Königshaus in Saudi-Arabien in Bad Waldsee fertigen. Matt verlegte unter anderem die Fließen im Bad. „Es gab einen Dolmetscher, der hat die Inneneinrichtung besorgt. Beispielsweise die Ausrüstung des Küchenwagens und der Schlafwagen, die mit Sofas und Teppichböden bestückt waren“, erinnert sich der Bad Waldseer, hält kurz inne und ergänzt: „in den Wägen waren sogar vergoldete Wasserhähne.“ Warum Matt diese Zeit ganz besonders im Gedächtnis geblieben ist? Während der zusätzlichen Schichten am Abend oder am Wochenende lernte er Erwin Hymer persönlich kennen.

Wenn Matt über den Firmengründer spricht, erfüllt sich seine Stimme mit Anerkennung. Hymer sei ein großartiger Mann gewesen und habe jedem Mitarbeiter Respekt gegenüber gebracht. Bis kurz vor seinem Tod sei er freitags durch die Werkshallen gelaufen, habe Matt persönlich die Hand gegeben und immer gefragt, wie es geht und ob die Arbeit schwer ist: „Das war einfach eine Persönlichkeit und man war stolz für Hymer zu arbeiten.“ Dann fällt Matt noch eine Kuriosität ein. Schließlich wurde zu jener Zeit an Martinimarkt-Tagen nachmittags nicht gearbeitet. „Das war damals ein großes Fest, wie die Fasnet heute, da war mittags frei“, sagt der Produktionsmitarbeiter und lacht.

Matt arbeitete in der Folge noch an verschiedenen Bändern, montierte unter anderem die Hymer S-Klasse und den Hymer Van sowie aktuell den Hymer Tramp und das Duomobil an Band 34. Und so sah und sieht Matt die Herausforderungen des Berufs stets als Chance: „Es ist doch reizvoll, immer etwas neues dazu zu lernen und mit der Technik zu gehen. Jeder Wagen ist anders ausgestattet.“ Nicht nur als Gruppenführer – sechs Jahre übernahm Matt in dieser Funktion Verantwortung – auch als Produktionsmitarbeiter habe er seine Kollegen zuweilen zu sich nach Hause eingeladen. Da lerne man sich auch mal von einer anderen Seite kennen, das gemeinsame Arbeiten fallen danach noch leichter, verdeutlicht der 60-Jährige seinen Teamgedanken.

Gleichwohl habe es auch schwierige Zeiten im Unternehmen gegeben. Die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2008 und die damit verbundenen Entlassungen beschreibt Matt als Tiefpunkt. Gute Arbeiter hätten gehen müssen, „das hat schon weh getan“. Schmerzen bereitete ihm auch ein Fall von einer Leiter. Dabei erlitt Matt einen Trümmerbruch und musste ins Krankenhaus. „Sonst habe ich aber nie etwas gehabt“, versichert er ein beinahe unfallfreies Arbeitsleben.

Inwiefern sich der Arbeitsalltag in all den Jahren verändert hat? Darauf antwortet das Hymer-Urgestein mit einem Vergleich. Während anfänglich ein Bedford in der Woche gefertigt worden sei, würden heute täglich zehn Fahrzeuge vom Band laufen. „Die Anforderungen und die Geschwindigkeit sind gestiegen – wie in jedem Job eben.“ Die Auftragslage sei hoch und es laufe gut, meint Matt zufrieden. Und so möchte er noch so lange wie möglich bei Hymer arbeiten „Ich bin fit“, berichtet er guter Dinge und widmet sich wieder seiner Arbeit am Duomobil. Es gilt, Hochzeit zu feiern, wie er sagt. Das bedeutet, das Dach und die Wände aufzusetzen. Mit routinierten und 42 Jahre erprobten Handbewegungen setzt er die Teile aufeinander und würde sich freuen, wenn wieder einmal ein Mitarbeiter der Chefabteilung bei ihnen am Band vorbeischaut.

Die diesjährige Pressekonferenz zu den Neuheiten 2017 der Hymer GmbH & Co. KG findet anlässlich des 60. Firmenjubiläums am 10. Mai im Erwin-Hymer-Museum statt. Die SZ wird in der Donnerstagsausgabe ausführlich von der Veranstaltung berichten.