Hymer spendet 10 000 Euro an die DKMS

Im achten Jahr unterstützt Hymer die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) im Kampf gegen Blutkrebs. Neben diversen Registrierungs- und Aufrufaktionen engagiert sich der Reisemobilhersteller nach eigenen Angaben regelmäßig in Form von Spenden. Im Rahmen der Adventsaktion 2018 verzichtet Hymer gänzlich auf Weihnachtsgeschenke für Geschäftspartner. Stattdessen fließen diese Gelder in die Spendensumme von 10 000 Euro, die erstmals projektgebunden für ein Jungspenderprogramm der DKMS in Baden-Württemberg eingesetzt wird.

Im Kampf gegen den Blutkrebs engagiert sich Hymer seit 2011 an der Seite der DKMS und sensibilisiert mit Hilfe von Registrierungsaktionen sowohl Kunden als auch die eigene Belegschaft – mehr als 750 Mitarbeiter haben sich bislang registrieren lassen. In diesem Sommer unterstützte der Reisemobilhersteller die Organisation außerdem mit einer Camping-Aktion: Jeweils eine Woche lang hätten zwei Patientenfamilien einen Urlaub in einem Eriba Familien-Caravan am Bodensee verbracht, heißt es.

„Wir haben dafür dieses Jahr auf Weihnachtsgeschenke verzichtet und freuen uns sehr, dass unsere Spende in ein Projekt für Jungspender in Baden-Württemberg fließt, denn als schwäbisches Traditionsunternehmen liegt uns auch die Förderung regionaler Projekte der DKMS sehr am Herzen“, erklärt Hymer-Geschäftsführer Christian Bauer. Im Rahmen des Programms werden laut Mitteilung verschiedene Aktionen an Hochschulen und Universitäten in Baden-Württemberg veranstaltet, die gerade junge Menschen für das Thema Blutkrebs sensibilisieren und zur Registrierung aufrufen sollen.

„Als gemeinnützige Organisation benötigen wir Geldspenden, um solche Projekte umzusetzen. Großzügige Beträge, wie der unseres langjährigen Partners Hymer, helfen uns langfristig dabei, Menschen mit Blutkrebs eine zweite Lebenschance zu schenken. Gerade zum Fest der Liebe ist das eine schöne Geste“, so Christina Neumann, Mitarbeiterin der DKMS.