Hymer setzt in Bad Waldsee künftig auf Solarenergie

Seit 1957 produziert Hymer Reisemobile, Camper Vans und Caravans am Unternehmenssitz in Bad Waldsee. Um die Produktionsbedingungen und -prozesse zu optimieren, kündigte das Unternehmen kürzlich umfangreiche Maßnahmen zur Optimierung der Werksstruktur an. Unter anderem wird in diesem Zuge auch eine Fotovoltaikanlage installiert, wie Hymer nun in einem Presseschreiben mitteilt. Für die Inbetriebnahme eines solchen Energiedachs hat Hymer nach eigenen Angaben einen Vertrag mit den Technischen Werken Schussental (TWS) unterzeichnet.

Drei Millionen Kilowattstunden Ökostrom

Die Fotovoltaikanlage am Standort Bad Waldsee werde jährlich rund drei Millionen Kilowattstunden Ökostrom erzeugen – so viel wie rund 1000 Haushalte im Jahr benötigen. „Die erzeugte Strommenge wird überwiegend für den Eigenbedarf bei Hymer genutzt, was das Unternehmen unabhängiger von Stromlieferungen aus dem Netz macht und gleichzeitig Kosten spart“, wird Robert Sommer, Bereichsleiter Markt der TWS, in der Mitteilung zitiert.

Hymer bekommt am Unternehmenssitz in Bad Waldsee ein Energiedach der Technischen Werke Schussental mit Sitz in Ravensburg. Die Photovoltaikanlage soll jährlich rund drei Millionen Kilowattstunden Ökostrom erzeugen – so viel wie rund 1000 Haushalte im Jahr benötigen. (Foto: Archiv: Wolfgang Heyer)

Zudem seien Solaranlagen strategisch wichtige Bausteine, um unternehmenseigene Klimaziele zu erreichen. So hat sich Hymer nach eigenen Angaben das Ziel gesetzt, als Marktführer auch bei der Emissionsreduzierung von CO₂ und der Ressourcenschonung voranzugehen.

Installation, Betrieb und Wartung durch die TWS

Das „twsEnergiedach“ wird laut Pressemitteilung im Pachtmodell betrieben und die Installation, der Betrieb sowie die Wartung erfolgen vollumfänglich über den Energiedienstleister TWS. Dabei böten die TWS nicht nur Standardanlagen an, sondern würden auch individuelle Großanlagen bis in den Megawattbereich anbieten – für Dächer oder Parkplätze.

„Wir freuen uns sehr, mit der TWS einen kompetenten Partner aus der Region an unserer Seite zu haben. Mit unserer hauseigenen PV-Anlage sparen wir nicht nur langfristig Energiekosten ein, sondern leisten auch einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz“, wird Christian Bauer, Vorsitzender der Hymer-Geschäftsführung, in der Mitteilung zitiert.